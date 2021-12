Hannover

Die Zahnärztekammer Niedersachsen hat ihre Bereitschaft erklärt, die Impfkampagne gegen das Coronavirus zu unterstützen. Die medizinische Expertise hätten die Zahnärztinnen und Zahnärzte in jedem Fall. „Kaum eine andere Arztgruppe setzt am Tag so viele Spritzen wie wir Zahnmediziner“, erklärte der Präsident der Kammer, Henner Bunke, am Donnerstag. Um die vierte Corona-Welle zu brechen, müssten alle verfügbaren Kräfte des Gesundheitssystems gebündelt werden.

Wichtig für eine Beteiligung der Zahnärzte sei, dass Politik und Versicherungen schnell die rechtlichen Voraussetzungen schaffen - etwa in Haftungsfragen. Das Ziel müsse ein niedrigschwelliges, bürokratiearmes Impfangebot sein.

„Das große Engagement der Kolleginnen und Kollegen sollte nicht durch unverhältnismäßig hohe Auflagen und Hürden ausgebremst werden“, sagte Bunke.

Von RND/dpa/Christopher Weckwerth