Hannover/Bremen

Die Zahl der Abtreibungen in Niedersachsen und Bremen ist im vergangenen Jahr gesunken. In Niedersachsen gab es mit 7127 Fällen einen nur leichten Rückgang von 0,4 Prozent gegenüber 2018, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. In Bremen sanken die Zahlen deutlicher: Dort wurden 2125 Abtreibungen gemeldet. Das waren 9,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Bundesweit ist die Zahl fast unverändert geblieben: Im vergangenen Jahr gab es mit 101.000 Fällen nur etwa 0,1 Prozent weniger Abtreibungen als 2018.

Rückgang der Schwangerschaftsabbrüche erkennbar

Im Jahr 2009 waren in Niedersachsen noch 8044 und in Bremen 2706 Schwangerschaftsabbrüche gemeldet worden. Damit ist innerhalb von zehn Jahren ein Rückgang der Fälle um 11,4 Prozent in Niedersachen und 21,5 Prozent in Bremen zu verzeichnen.

Abtreibungen erfolgten überwiegend ambulant

Nach Angaben der Statistiker wurden im vergangenen Jahr 96 Prozent der bundesweit gemeldeten Abtreibungen nach der sogenannten Beratungsregelung vorgenommen. Indikationen aus medizinischen Gründen und aufgrund von Sexualdelikten lagen in vier Prozent der Fälle vor. Die Eingriffe erfolgten überwiegend ambulant: rund 79 Prozent in gynäkologischen Praxen und 18 Prozent ambulant im Krankenhaus.

72 Prozent der Frauen waren zwischen 18 und 34 Jahren alt

Knapp drei Viertel (72 Prozent) der Frauen in Deutschland, die 2019 einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen ließen, waren den Angaben zufolge zwischen 18 und 34 Jahren alt. Rund 18 Prozent waren zwischen 35 und 39 Jahren alt. Etwa acht Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter, drei Prozent waren jünger als 18 Jahre. Rund 40 Prozent der Frauen hatten vor dem Schwangerschaftsabbruch noch kein Kind zur Welt gebracht.

Von RND/dpa