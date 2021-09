Wolfsburg

Es nimmt kein Ende: Auch in den kommenden zwei Wochen geht die Kurzarbeit für die Beschäftigen in der Wolfsburger Fahrzeugproduktion weiter. Das gab Volkswagen am Dienstagnachmittag bekannt. Auch die Fahrweise für den kommenden Freitag, 1. Oktober, ist festgelegt.

Konkret wurde beschlossen: Am Freitag, 1. Oktober, arbeitet lediglich die Frühschicht an der Montagelinie 3 in der Golf-Produktion. Alle anderen Beschäftigen müssen weiter zuhause bleiben. In den beiden Wochen danach, also im Zeitraum 4. bis 15. Oktober, kommt es sogar noch dicker. Dann stehen im Werk alle vier Bänder komplett still. Einzige Ausnahme ist der Donnerstag, 14. Oktober. Dann aber wird sogar an sämtlichen Montagelinien in alle drei Schichten gearbeitet.

Sorgen in der Belegschaft wachsen

Für die betroffenen Beschäftigten hat VW Kurzarbeit beantragt. Weil der Autobauer das Kurzarbeitergeld komplett aufstockt, begrenzt sich der Verdienstausfall der Beschäftigten auf die Schichtzulagen. Dennoch wächst nach Informationen dieser Zeitung die Sorge innerhalb der Belegschaft, schließlich haben die meisten Beschäftigten einen so langen Zeitraum mit Kurzarbeit bisher noch nicht miterlebt.

Schuld an der Misere ist weiter der globale Halbleiter-Mangel. In der Corona-Krise hatten die Produzenten von Computerchips sich aufgrund des Absatz-Einbruchs am Automarkt auf andere Abnehmer eingestellt. Der Fahrzeugmarkt erholte sich schließlich schneller als gedacht, doch die notwendigen Teile waren nicht mehr zu bekommen.

Mittlerweile übersteigt der weltweite Bedarf an Elektronikchips sogar die Produktionskapazitäten. Hinzu kommt, dass die anhaltende Pandemie zu Lockdowns in Südostasien führte – also in einer Region, in der viele Halbleiter produziert wurden.

An eine Aufholjagd glaubt keiner mehr

Volkswagen und die gesamte Autoindustrie bekommen das immer stärker zu spüren. Laut Einkaufschef Murat Aksel ließ sich schon im ersten Halbjahr insgesamt eine hohe sechsstellige Stückzahl nicht produzieren. Im zweiten Halbjahr hat sich die Situation eher noch verschlechtert.

An eine ehemals angekündigte Aufholjagd mit Zusatzschichten und Mehrarbeit in der zweiten Jahreshälfte mag deshalb eigentlich niemand mehr glauben. VW-Chefkontrolleur Hans Dieter Pötsch sagte jüngst am Rande der IAA: „Wir müssen uns damit auseinandersetzen, dass wir bis ins erste Halbjahr 2022, vielleicht noch weitergehender mit Auswirkungen zu rechnen haben.“

Fest steht: Auf die Schnelle wird sich das Problem nicht lösen lassen. Neue Produktionsstandorte für Halbleiter lassen sich nicht von einen auf den anderen Tag aus dem Boden stampfen. VW will deswegen auf engere Beziehungen zu Zulieferern – und zwar auch zu jenen aus den hinteren Reihen der Lieferkette – setzen. Konzernchef Herbert Diess deutete an, die Vertragsstrukturen mit der Chipindustrie zu überprüfen: „Dann müssen wir uns wahrscheinlich direkter mit Halbleiterherstellern abstimmen und auch dort längerfristige Volumenzusagen eingehen.“

Von Steffen