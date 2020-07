Wolfsburg

Eine Initiative aus der Flüchtlingshilfe fordert eine Umbenennung der „Mohren-Apotheke“ in der Wolfsburger Innenstadt. Der Name sei rassistisch und in der heutigen Zeit nicht mehr zumutbar, sagt Simona Faulhaber, Beisitzerin der Flüchtlingshilfe. Inhaberin Petra Grünwald weist den Rassismusvorwurf allerdings zurück – und lehnt eine Umbenennung der Apotheke ab.

Es gehe darum, strukturellen Rassismus aus der Alltagssprache zu verbannen, begründete Faulhaber die Initiative. „Ich möchte, dass mein Sohn und meine Enkelkinder in einem rassismusfreien Land aufwachsen“, sagt Faulhaber, deren Sohn eine dunkle Hautfarbe hat. Der Name der Apotheke passe nicht zum Stadtbild Wolfsburgs. Viele Menschen, die einer sichtbaren Minderheit angehörten, könnten sich durch den Namen gekränkt und verletzt fühlen. Gemeinsam mit Geflüchteten suchte Faulhaber nach eigener Aussage das Gespräch mit der Apothekerin. „Ich hatte gehofft, sie würde einlenken“, so die Mitarbeiterin der Flüchtlingshilfe.

Name sei „ein Zeichen der Wertschätzung der ersten Pharmazeuten“

„Der Name ist nicht rassistisch“, sagte Apothekerin Petra Grünwald auf WAZ-Anfrage und sprach von einer „ Falschdeutung“. Vielmehr würdige der Name „Mohren-Apotheke“ die Pharmazie. Denn der Ursprung des Namens ginge auf die Mauren zurück, die im Mittelalter die Pharmazie nach Europa gebracht hätten. „Der Name und unser Logo sind als Zeichen der Wertschätzung der ersten Pharmazeuten zu verstehen. Genau deshalb wollen wir unseren Namen behalten“, sagte Grünwald.

Die Kosten seien dabei nicht der ausschlaggebende Punkt, erklärte die Apothekerin. Gleichwohl sei es „nicht mal eben so getan“, den Namen zu ändern. Dafür müsse ein neue Betriebserlaubnis bei der Apothekerkammer gestellt werden, ebenso bei der IHK. Alle Bankkonten müssten geändert.

Apothekerin: Anschuldigungen sind unberechtigt

Die „Mohren-Apotheke“ in der Rothenfelder Straße ist Grünwald zufolge die zweitälteste Apotheke in Wolfsburg und existiere bereits seit den 1950er Jahren. Seit 29 Jahren ist Grünwald die Inhaberin der Apotheke. „Wir leiden sehr unter diesen schwerwiegenden Anschuldigungen, denn sie sind unberechtigt“, sagte sie und sprach von einer „Hetzjagd“. Sie und ihr Team fühlten sich durch den Rassismusvorwurf persönlich verletzt. „Als Wolfsburgerin erfreute ich mich bisher immer an unserer Weltoffenheit und friedlichen Vielfalt, unabhängig von Glaube und Hautfarbe“, so Grünwald

Der Streit um Begriffe wie „Mohrenköpfe“, „Mohrenstraße“ oder „Mohren-Apotheke“ ist nicht neu. Inmitten einer Rassismusdebatte in den vergangenen Wochen haben die Berliner Verkehrsbetriebe ( BVG) kürzlich angekündigt, einen neuen Namen für den U-Bahnhof „Mohrenstraße“ zu suchen. Auch für die Wolfsburger Apothekerin ist die Diskussion um den Namen eine fortwährende. Sie habe bereits vor ein paar Jahren E-Mails bekommen mit der Aufforderung, den Namen zu ändern.

Von Nina Schacht