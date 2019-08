Wolfsburg

Ein Autofahrer staunte nicht schlecht, als er am Samstag mitten in der Wolfsburger Innenstadt im Wagen hinter sich einen 67-jährigen Autofahrer dabei beobachtete, wie er an einer roten Ampel zur Flasche griff. Die Handlung war so auffällig gewesen, dass es dem Mann sogar über seinen Rückspiegel aufgefallen sei, berichtet die Polizei. Der Mann alarmierte deshalb die Beamten.

Diese hielten den Autofahrer an und stellten einen erstaunlichen Wert von 2,81 Promille fest. Zu seiner Verteidigung gab der Mann an, dass er „nur“ zwei Piccolo-Flaschen Sekt getrunken habe. Sein Führerschein wurde vor Ort sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst.

Von RND/sis