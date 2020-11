Wolf soll ins Jagdrecht aufgenommen werden

SPD und CDU wollen den Schutz des Wolfes aufweichen. In Niedersachsen soll das Wildtier ins Jagdrecht aufgenommen werden. Ziel: Besänftigung der Weidetierhalter. Gejagt werden kann das Tier aber so immer noch nicht. Durch Bundes- und Europarecht ist der Wolf weiterhin besonders geschützt.

Weniger Schutz für wilde Wölfe: Ein Europäischer Grauwolf liegt in seinem Gehege im Wolfcenter Dörverden. Niedersachsens Landesregierung will den Umgang mit Wölfen neu regeln, um die Rückkehr der geschützten Tiere besser in den Griff zu bekommen. Quelle: Sina Schuldt/dpa