Wissenschaftler: So viel Sicherheit bringt ein Corona-Schnelltest vor dem Fest

Wer Weihnachten mit der Familie oder Freunden feiern möchte, kann mit einem Corona-Schnelltest zusätzlich zu den geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen für Sicherheit sorgen. Auch im kleinen Kreis kann das Coronavirus weitergegeben werden, vor allem Risikopatienten sollten eine Ansteckung unter allen Umständen vermeiden. Als zusätzliches Werkzeug dazu dienen Antigen-Schnelltests. Prof. Helmut Eiffert, niedergelassener Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie in der Firma Amedes, erklärt, worauf man achte sollte.

Wie funktioniert solch ein Schnelltest?

Die gängigen Schnelltests im Handel sind sogenannte Antigen-Tests. Diese Tests zeigen nicht die Virus-DNA an wie die PCR-Tests, sondern Proteine des Coronavirus. Dadurch, dass sie nicht das genetische Material anzeigen, sind sie nicht so genau wie die PCR-Test. Trotz der geringeren Sensitivität und Spezifität sind sie ein gutes Mittel, zusätzlichen Schutz zu leisten.

Wie kann ich meine Angehörigen am besten schützen?

Wer Weihnachten größtmögliche Sicherheit schaffen möchte, sollte vier bis fünf Tage vor dem Fest in Quarantäne gehen. Dann kann man am Tag des Besuches einen Schnelltest machen – das Ergebnis ist aber nur eine Momentaufnahme. Ist der Test negativ, so ist das dennoch nur ein Baustein der persönlichen Sicherheitsstrategie. Abstand, Maske und Lüften: Diese Regeln gelten natürlich trotzdem.

Welcher Test ist dann am besten?

Es gibt mehr als 100 Firmen, die solche Schnelltests herstellen. Die Qualität ist extrem unterschiedlich. Auch wenn sie als zertifiziert gelten, heißt das nichts. Eine guten Anhaltspunkt findet man auf einer Liste des Paul-Ehrlich-Instituts.

Getestete Tests Das Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe hat eine „vergleichende Evaluierung einer großen Anzahl von SARS-CoV-2 Antigenschnelltests" gestartet und eine Liste mit den getesteten Impfstoffen veröffentlicht. Das Institut weist darauf hin, dass „diese vergleichende Evaluierung nur eine Stichprobe" sei und und viele weitere Tests bislang noch nicht berücksichtigt werden konnten.

Wie verhalte ich mich, wenn der Schnelltest ein positives Ergebnis anzeigt und ich vielleicht Corona habe?

Ein positives Ergebnis im Schnelltest muss man dann auf jeden Fall professionell abklären lassen. Über den Hausarzt sollte man sich einen PCR-Test organisieren und für Klarheit sorgen. Bis zum Beweis des Gegenteils sollte sich jeder so verhalten, als ob er mit dem Virus infiziert ist und sich isolieren.

Die Tests können ein gutes Mittel sein, um Superspreader zu finden, also solche Menschen, die eine große Anzahl von Coronaviren in sich tragen und sie weitergeben können. Menschen mit einer geringen Viruslast sind schwieriger für den Test, aber vermutlich sind sie auch nicht so stark ansteckend. Der Test ist nur ein zusätzlicher Baustein im Kampf gegen die Pandemie – beispielsweise auch für Besucher in Seniorenheimen.

Wo kann ich denn überhaupt noch Tests kaufen?

Tests gibt es in Apotheken und im Internet. Allerdings könnte das Angebot bereits knapp werden.

