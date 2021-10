Hannover

Im ländlichen Raum kommt weniger Geld an als möglich: Nachdem in der vergangenen Woche bekannt wurde, dass Millionenbeträge im Agrarhaushalt fehlen und in den vergangenen Jahren Mittel vom Bund nicht abgerufen wurden, zeichnet sich nun auch ein ähnliches Problem im Wirtschaftsministerium ab: Von 2017 bis 2020 mussten 20,5 Millionen Euro an den Bund zurücküberwiesen werden, das teilte eine Sprecherin des Hauses von Bernd Althusmann auf NP-Nachfrage mit. Damit sind gut ein Viertel der Mittel verfallen, die der Bund für die regionale Wirtschaftsentwicklung zur Verfügung gestellt hat.

Das Geld hätte in gleicher Höhe gegenfinanziert werden müssen, erklärte die Sprecherin. „Allerdings standen hierfür keine ausreichenden Mittel zur Verfügung. Das Geld wurde an den Bund zurückgegeben, dieser hat es an andere Länder verteilt. Die Sprecherin verwies darauf, dass man im gleichen Zeitraum 60 Millionen Euro investiert habe. Mit der Kofinanzierung des Bundes erhielten die strukturschwachen Regionen so 120 Millionen Euro.

Investitionen in Sicherung von Arbeitsplätzen nicht möglich

Gleichzeitig hat die fehlende Gegenfinanzierung aber auch erhebliche Konsequenzen: Kleine und mittelständischen Unternehmen in strukturschwachen Regionen wie Schaumburg oder Cuxhaven gingen so gut 41 Millionen Euro verloren. Geld, das sie für die Investition in Infrastruktur und die Sicherung von Arbeitsplätzen hätten nutzen können.

Bei den Oppositionsfraktionen stößt das auf wenig Zuspruch. „Das ist Geld, das für einen nachhaltige Wirtschaftsentwicklung dringend nötig gewesen wäre“, zeigte sich Christian Meyer, Sprecher für regionale Entwicklung der Grünen, überzeugt. Das falle auf die gesamte Landesregierung zurück. Er könne zudem nicht verstehen, wieso Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) sich so dagegen sperre, die Mittel bereitzustellen. „Langfristig könnten so Steuereinnahmen gesichert werden.“

Auch FDP-Chef Stefan Birkner übte Kritik: „Mit den Mitteln des Bundes hätten in Niedersachsen mehr Arbeitsplätze, mehr Innovationen und mehr Wirtschaftskraft geschaffen werden können.“ Schon im Bereich der Landwirtschaft habe man viele Millionen Euro Fördermittel liegen lassen. „Die Potenziale in Niedersachsen sind enorm, die Politik ist in der Verantwortung dabei zu unterstützen, dass sie auch gehoben werden.“

Hat die CDU Probleme mit der Prioritätensetzung?

Offenbar scheint es bei den CDU-Häusern Probleme bei der Prioritätensetzung zu geben. Agrarministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) hatte zuletzt nicht geschafft, in der Haushaltsberatung die Kofinanzierung der Förderprogramme für den Doppelhaushalt sicherzustellen. Auch, weil Finanzminister Reinhold Hilbers in den Verhandlungen keinen Unterschied zwischen „Freund und Feind“ mache, wie es aus Regierungskreisen heißt. Ein Problem, das wohl auch Wirtschaftsminister und CDU-Landeschef Bernd Althusmann getroffen hat. Augenscheinlich konnte auch er die Förderung nicht durchsetzen und die nötigen Mittel aufbringen.

Neben der Kritik daran, dass vor allem die Kofinanzierung von wesentlichen Programmen nicht gelingt, wächst auch die Kritik am Kurs der Finanzpolitik von Reinhold Hilbers. Erst zu Beginn der Woche hatte Mehrdad Payandeh, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes Niedersachsen (DGB), darauf hingewiesen, dass die Sparpolitik ein Ende haben müsse. „Einmal mehr ist Finanzminister Hilbers auf finanzpolitischen Abwegen unterwegs. Durch seinen Tunnelblick auf die schwarze Null blendet er den unbestreitbaren Sanierungs- und Modernisierungsstau in Deutschland und in Niedersachsen völlig aus.“

Von Mandy Sarti