Wird die Pflegekammer beitragsfrei? Mitgliederbefragung startet

Hannover

Sie wird seit Monaten diskutiert. Nun findet sie tatsächlich statt: Die Mitgliederbefragung zur Zukunft der Pflegekammer. Ab Mittwoch soll in einem Fragebogen darüber entschieden werden, ob die Mitgliedschaft künftig beitragsfrei sein soll.

Gesundheitsministerin Carola Reimann ( SPD) sagte am Dienstag: „Mit der Mitgliederbefragung wollen wir den politischen Dauerkonflikt um die Pflegekammer in Niedersachsen endlich beenden. Die Pflegekräfte haben nun das Wort und können selbst entscheiden, ob sie die beitragsfreie Pflegekammer zur Vertretung ihrer berufsständischen Interessen wollen.“ Das Ergebnis der Befragung sei politisch bindend.

Anzeige

Evaluierung geht monatelanger Streit voraus

In der Vergangenheit hatte es immer wieder Streit um die Kammer gegeben, deren Gründung noch unter der rot-grünen Landesregierung beschlossen wurde. In der Koalition zwischen SPD und CDU war sie immer wieder zum Diskussionspunkt geworden, schon Koalitionsvertrag hatten sich beide auf eine Evaluierung verständigt. Der Führungsstil der ehemaligen Präsidentin Sandra Mehmecke befeuerte die Debatte um die Zukunft der Kammer allerdings weiter. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Mitgliederbefragung zunächst ausgesetzt. Carola Reimann führte zur Begründung an, dass man die Pflegekräfte in dieser Situation nicht zusätzlich belasten wolle.

Weitere NP+ Artikel

Die neue Kammerpräsidentin Nadya Klarmann hatte dagegen immer wieder betont, wie wichtig eine belastbare Entscheidung sei. Gegenüber der NP sagte sie am Dienstag: „Ich bin froh, dass nun endlich über die Zukunft der Kammer entschieden wird. Der Schwebezustand ist nicht länger hinnehmbar.“ Gleichzeitig machte sie auch deutlich, dass eine Evaluierung nach zwei Jahren viel zu früh sei.

Auch Meta Janssen-Kucz (Grüne) ist der Überzeugung, dass die Befragung zu früh komme und die Kammer weiterhin zum politischen Spielball zwischen den Regierungsfraktionen werde. Gleichzeitig zeigte sie sich aber auch hoffnungsvoll: „Ich bin mir sicher, dass die Pflegekräfte während der Pandemie gemerkt haben, wie wichtig diese Interessenvertretung für sie ist.“

Ihre Meinung sollen sie in einem Fragebogen kundtun. Neben der Beitragsfreiheit wird in weiteren 44 Fragen auch die Zufriedenheit mit der Arbeit abgefragt.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Sylvia Bruns ( FDP) ist von dem Vorgehen wenig überzeugt: „Dieser Fragebogen ist viel zu zeitintensiv.“ Sie glaubt daher, dass nur wenige Pflegekräfte an der Befragung teilnehmen werden. „Mir ist völlig schleierhaft, wieso das so kompliziert gestaltet wurde.“ Die Kammer könne nach all dem nicht länger fortbestehen und dürfe nicht mehr für politische Zwecke missbraucht werden.

Volker Meyer ( CDU) argumentierte: „Das Ergebnis wird uns zeigen, ob wir eine Pflegekammer haben, der die Mitglieder vertrauen oder die von den Mitgliedern nicht gewollt ist.“

Lesen Sie auch

Von Mandy Sarti