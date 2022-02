Hannover

Die Omikron-Variante dominiert das Infektionsgeschehen in Niedersachsen inzwischen komplett: Der Anteil der Mutation liegt inzwischen bei 100 Prozent, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Dienstag in Hannover. Entsprechend hoch sei der R-Wert. Auch die Zahl der Neuinfektionen nimmt weiter zu – am Dienstag lag die Inzidenz bei 948,8. Die Landesregierung rechnet damit, dass am Mittwoch landesweit die 1000er-Marke gerissen werde. Deshalb wird die Winterruhe noch einmal verlängert – sie soll bis zum 23. Februar gelten.

„Viele Infektionen mit der Omikron-Variante des Coronavirus verlaufen vergleichsweise moderat, die Menschen haben einige Tage lang Grippesymptome. Dennoch gibt es eine zunehmende Zahl von Corona-Patientinnen und -Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Damit dies nicht zu einer Überforderung unserer Kliniken und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führt, müssen wir auch weiterhin Vorsicht walten lassen“, betonte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD).

Kita-Testpflicht ab dem 15. Februar

Neben der Verlängerung der Winterruhe wird mit der neuen Verordnung, die ab Mittwoch gültig ist, auch die Testpflicht für Kitas eingeführt. Ab dem 15. Februar müssten Kinder ab drei Jahren dreimal wöchentlich einen negativen Test vorlegen, um betreut werden zu können. Der Test muss zuhause gemacht werden. Lässt sich das Kind nicht testen, gibt es aber eine Ausnahmeregelung. „Dann müssen sich die Erziehungsberechtigten testen lassen“, erklärte Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Corona-Krisenstabs. Angesichts der hohen Infektiosität der Omikron-Variante könne fest davon ausgegangen werden, dass ein kompletter Haushalt erkrankt ist, sobald eine Person positiv getestet wurde.

Nicht die einzige Änderung: Die Landesregierung setzt mit der neuen Verordnung auch das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Lüneburg um. Dies hatte die 2G-Regelung für Individualsportarten im Freien gekippt. Künftig gilt für diesen Bereich wieder die 3G-Regel – entscheidend ist laut Landesregierung, dass während der Ausübung der Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Zudem konkretisiert die Landesregierung die Nachweise für die 2G-Regelung. Neben Menschen, die eine Auffrischungsimpfung erhalten haben, fallen auch diejenigen unter die Vorgabe, die zweifach geimpft sind, der zweite Schutz aber nicht länger als 90 Tage zurückliegt. Auch Menschen, deren Infektion mindestens 28, aber nicht mehr als 90 Tage zurückliegt, fallen unter die 2G-Regel. Dies gilt auch für diejenigen, die eine Einzelimpfung erhalten haben und sich anschließend mit Covid-19 infizierten. Regierungssprecherin Anke Pörksen machte aber auch deutlich, dass dies zwar festgelegte Ausnahmen seien, Betreiberinnen und Betreiber von Gastronomiebetrieben aufgrund der Komplexität der Kontrollen aber die Möglichkeit hätten, nach dem Hausrecht nur Geboosterte zuzulassen.

Lockerungen mit nächster Verordnung?

Für Ende Februar erwartet die Landesregierung den Höhepunkt der Neuinfektionen. Gesundheitsministerin Daniela Behrens zeigte sich optimistisch, dass anschließend Lockerungen möglich sein könnten: „Ich bin zuversichtlich, dass wir uns mit der nächsten Verordnung mehr leisten können.“

Von Mandy Sarti