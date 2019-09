Wilhelmshaven

Bei einem Feuer in einem Hochhaus sind in Wilhelmshaven sieben Menschen verletzt worden. Der Brand brach am Samstagabend in einem Fahrstuhl des elf-geschossigen Gebäudes aus, wie die Polizei mitteilte. Dichter Rauch zog durch das Treppenhaus und drang in die Wohnungen ein. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und räumte das Gebäude. Sanitäter brachten vier Verletzte ins Krankenhaus, drei leichter Verletzte wurden vor Ort behandelt. Auch in einem zweiten Fahrstuhl, der im sechsten Stock stecken geblieben war, entdeckten die Ermittler Brandspuren.

Von RND/lni