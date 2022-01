Hannover

„Es geht bei den Tests um die Frage ‚Welche Gefährdung geht aus von dir, wen betreust du, der gefährdet ist’“, sagte am Dienstag der Krisenstabsleiter des Landes, Heiger Scholz. „Da muss man einfach sagen, dass weder Erzieherinnen noch Kinder noch Lehrer besonders gefährdet sind. Wir sind nicht bei der Frage ’Bist du wichtig, bist du wertvoll?’“

Gefährdet und damit für PCR-Tests priorisiert seien demnach „Menschen in Krankenhäusern, Menschen in Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit dem Risiko schwerer Krankheitsverläufe“, sagte Scholz weiter. Er erteilte damit unter anderem einer Forderung der Bundesvereinigung Evangelischer Tageseinrichtungen eine klare Absage.

Der Vorsitzende des Fachverbandes, Carsten Schlepper, hatte am Dienstag in Bremen dem Evangelischen Pressedienst (epd) gesagt: „Die Häuser sollen offen bleiben und die Erzieherinnen arbeiten ganz weit vorne, deshalb sollten wir ihnen so viel Sicherheit wie möglich anbieten.“ Aus seiner Sicht sollten daher Kita-Beschäftigte bei PCR-Tests auf das Coronavirus priorisiert werden.

Es soll zunächst auch keine 2G-Regelung für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren geben, sagte Krisenstabssprecher Scholz. Regierungssprecherin Kathrin Riggert ergänzte, die Lage sei aktuell so, dass keine Verschärfungen in diesem Punkt nötig seien.

Lage in Krankenhäusern wird beobachtet

Zugleich könne die Landesregierung allerdings auch nicht ausschließen, dass 2G für Jugendliche doch noch kommt. Dazu werde weiterhin beobachtet, wie sich die Lage in den Krankenhäusern entwickele, erläuterte Riggert. Grundsätzlich gelte der Appell auch an die Jugendlichen, möglichst eine Corona-Impfung in Anspruch zu nehmen.

In Niedersachsen sind innerhalb eines Tages 10.005 neue Corona-Infektionen registriert worden. Die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 752,2 - nach 689,4 am Vortag. So viele Menschen je 100.000 Einwohner infizierten sich laut Robert Koch-Institut (RKI) binnen sieben Tagen neu mit dem Virus. Darüber hinaus wurden sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gemeldet.

Von epd