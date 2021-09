Wie können Niedersachsens Innenstädte attraktiver werden?

Hannover

Die Corona-Pandemie hat die Situation in den Innenstädten verschärft. Doch bereits vor der Krise ließ sich die Veränderung beobachten, die sich immer weiter fortsetzt: langsam und leise sterben die Stadtzentren. Kleine Läden verschwinden, selbst große Unternehmen können sich nicht halten. Ein Punkt, mit dem sich am Dienstag auch der niedersächsische Landtag befasste.

„Onlinehandel, die Leerstände und der Sanierungsstau, aber auch der demographische Wandel, der Fachkräftemangel, der Klimaschutz und Klimaanpassungen. Und jetzt kommt die Corona-Pandemie als Brandbeschleuniger oben drauf“, machte Birgit Honé, Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und regionale Entwicklung, deutlich. Innenstädte müssten durch vielfältig Nutzbare Räume und eine gute Verkehrsanbindung attraktiver werden. Dafür gelte es nun die Weichen zu stellen.

117 Millionen Euro für Kommunen

Birgit Honé verwies darauf, dass man in der Vergangenheit bereits eine Menge für den Ausbau der Innenstädte getan habe. Und lobte noch einmal das kürzlich aufgesetzte Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“, durch das 207 Kommunen Innenstadt-Projekte mit EU-Mitteln umsetzen können. Insgesamt fließen 117 Millionen Euro zusätzlich in die niedersächsischen Regionen.

Doch der Opposition genügt das nicht. Detlev Schulz-Hendel (Grüne) war überzeugt, dass die Förderprogramme zwar in die richtige Richtung gingen, Geld alleine aber nicht genüge. „Die Innenstädte sind zu reinen Konsummeilen geworden“, stellte er fest. Künftig werde es darum gehen, sie attraktiver zu gestalten, indem man Kunst, Kultur und konsumfreie Plätze miteinander verbinde. Der Grüne ließ die Option nicht aus, Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) erneut zu kritisieren: Sein Handeln sei „rückwärtsgewandt“. Bernd Althusmann war zuletzt in die Kritik geraten, weil er einen Pop-up-Radweg in Hannover verbot, obwohl Polizei und Stadt den Fortbestand befürworteten.

Feste zurück in die Innenstadt?

Jörg Bode (FDP) hielt hingegen wenig davon, Fahrrad- und Autofahrende gegeneinander auszuspielen. Es gehe weniger darum, die Städte nur für eine der Gruppen zugänglich zu machen, sondern die Verkehrsstruktur so zu verändern, dass alle Verkehrsteilnehmenden sicher in der Innenstadt unterwegs sein könnten. Um die Zentren attraktiver zu machen, forderte der Liberale eine Anpassung der Rechtsgrundlage. Weil kaum noch Mietende in den Innenstädten lebten, könnten Feste beispielsweise zurück in die Innenstädte verlagert werden. Bisher ist das untersagt.

Von Mandy Sarti