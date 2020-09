Wie gut ist Niedersachsen auf die Afrikanische Schweinepest vorbereitet?

Hannover

Es gilt ein faktisches Export-Stopp für Schweinefleisch in nicht EU-Staaten. Denn nachdem bereits China und Südkorea wegen des Falls der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg den Import der Waren verboten hatten, folgten nun auch Staaten wie Mexiko und Argentinien. Für Niedersachsen ist das besonders hart, immerhin gibt es 5.300 Schweinehalter im Land. Deswegen diskutierte am Dienstag der Landtag über das derzeitige Krisenmanagement.

Agrarministerin Barbara Otte-Kinast betont: „ Niedersachsen ist gut auf die Afrikanische Schweinepest vorbereitet.“ Seit 2018 habe man 1,7 Millionen Euro in die Vorsorge gesteckt. Darunter fielen Krisenpläne und Übungen für den Ernstfall. Überdies sei vermehrt Jagd auf Wildschweine, die als Überträger auf die Hausschweine gelten, gemacht. 70.000 Tiere wurden erlegt. „Weniger Wildschweine heißt weniger Afrikanische Schweinepest“, macht sie deutlich. Daneben seien auch die Jagdhunde ausgebildet worden, um die infizierten Tiere riechen zu können.

Anzeige

Sorge über Auswirkungen des Export-Stopps groß

Die Ministerin sagt aber auch, dass ihr die Entwicklung auf dem internationalen Markt Sorgen bereite. Deswegen unterstütze sie den Kurs der Bundesregierung, die derzeit bezüglich eines Regionalisierungskonzept mit China in Verhandlungen steht. Dies hätte die Auswirkung, dass nur aus der betroffenen Region kein Schweinefleisch exportiert werden darf.

Weitere NP+ Artikel

Derzeit gibt es in Deutschland lediglich einen Fall der ASP. In der vergangenen Woche wurde in Brandenburg rund sechs Kilometer vor der polnischen Grenze ein totes Wildschwein, das mit dem Virus infiziert war, gefunden. Allerdings geht man derzeit davon aus, dass es nicht bei dem einen Tier bleibe. Die Seuche ist für den Menschen ungefährlich, er gilt aber als Überträger. Für die Tiere ist das Virus tödlich.

Hermann Grupe ( FDP) spricht sich dafür aus „ruhig und besonnen“ zu reagieren. Man habe genügend Vorlaufzeit gehabt, sich auf die Seuche vorzubereiten. Es gehe aber darum, dass Ausbruchsgeschehen einzugrenzen. „Kommt es in Niedersachsen zu einem Fall, ist das die blanke Katastrophe.“

Grüne wollen Umdenken bei Haltung

Will bessere Tierhaltung: Christian Meyer (Grüne). Quelle: dpa

„Der Export-Stopp führt zu einer erheblichen Belastung für unsere Betriebe“, macht Christian Meyer (Grüne) deutlich. Er sprach sich deswegen für eine andere Export-Politik aus. „Statt jetzt nach pauschalen Subventionen durch Stützungskäufe von Schweinefleisch für die Branche zu rufen und ausbeuterische Schlachtkonzerne zu entlasten, wie es einige Unions-Agrarminister fordern, sollte lieber in ein regionales Tierwohl-Umbauprogramm mit Reduzierung der Tierbestände und verbesserter Haltung zusammen mit den Schweinehaltern investiert werden.“

Von Mandy Sarti