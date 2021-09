Nicht mal ein Drittel der Kandidierenden für die Bundestagswahl 2021 waren Frauen. Siemtje Möller (SPD), Mareike Wulf (CDU) und Filiz Polat (Grüne) ziehen für Niedersachsen in das Parlament ein. Mit der NP haben sie darüber gesprochen, was sich verändern muss, damit mehr Frauen den Weg in die Politik wagen.