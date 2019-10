Geld für die O-Tonne: Wie Steuergelder verschwendet werden

Hannover

Die öffentlichen Haushalte profitieren von steigenden Steuereinnahmen. Doch der Bund der Steuerzahler (BdSt) sieht darin keinen Vorteil. Er ist überzeugt, dass volle Kassen zu unbedachten Ausgaben führen. In seinem diesjährigen Schwarzbuch veröffentlicht der BdSt deswegen die größten Steuerverschwendungen. Niedersachsen ist dabei gleich zwölfmal betroffen.

Vor allem die Investitionen in die Nord/LB schlagen dabei besonders ins Gewicht. Mit Steuergeldern soll die Bank, die wegen notleidender Schiffskredite in die Bredouille geraten war, gerettet werden. Insgesamt 3,5 Milliarden Euro wollen die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt und die Sparkasse dafür in die Hand nehmen. Die niedersächsischen Steuerzahler kostet das immerhin 1,5 Milliarden Euro. Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen, ist überzeugt: „Das Risiko ist dabei enorm.“ In die Banken zu investieren, sei ein trauriges Kapitel in der staatlichen Finanzgeschichte.

Kunstwerk am Maschsee umsonst eingerüstet

Nicht der einzige Punkt, der für Zentgraf unverständlich ist. Auch die Investition in die O-Tonne in der Region wertet er als Verschwendung. Mit der Einführung der Tonne 2010 sollten Bürger durch die haushaltsnahe Wertstoffsammlung entlastet werden. Dabei spekulierte die Region darauf, dass der Bund ein Gesetz vorlegt, dass eine einheitliche Wertstoffsammlung möglich machte. Doch dieser Fall trat nicht ein. Stattdessen flossen immerhin 12 Millionen Euro der Abfallgebühren in die Finanzierung der Tonnen. Ende 2019 wird sie nun abgeschafft.

Kritisiert falsche Investitionen: Bernhard Zentgraf, Vorsitzender des Bundes der Steuerzahler Niedersachsen und Bremen. Quelle: dpa

Auch als man dem „Hellebardier“ am Nordufer des Maschsees, eine Skulptur des amerikanischen Bildhauers Alexander Calder, einen neuen Anstrich verpassen wollte, zog man voreilige Schlüsse. Statt auf die Genehmigung der Stiftung zu warten, die den Nachlass des verstorbenen Künstlers verwaltet, ließ die Stadt Hannover schon vorab ein Gerüst um das Kunstwerk aufstellen. Weil die Genehmigung allerdings auf sich warten ließ und das Maschseefest kurz bevorstand, wurde das Gerüst wieder abgebaut. Der Steuerzahler gab dafür 14.000 Euro aus – allerdings ohne einen Gegenwert zu erhalten.

Die Dauerförderung des Paläons, also dem Museum in dem die 300.000 Jahre alten Schöninger-Speere gezeigt werden, ist für den BdSt ebenfalls eine Fehlinvestition. Denn eigentlich sollte sich die Ausstellung selbst finanzieren. Doch weil das Museum nicht die Einnahmen erzielt, mit denen geplant wurde, musste es in den vergangenen beiden Jahren jährlich mit einer Million Euro subventioniert werden.

Verschwendung hängt mit Einnahmesituation zusammen

Zentgraf ist überzeugt: „Wenn wir in solchen Fällen nicht den Finger in die Wunde legen würden, wäre es noch viel schlimmer.“ Inzwischen schaut der BdSt seit 70 Jahren ganz genau auf die Ausgaben des Bundes und der einzelnen Länder. Dabei mahnt er immer wieder Projekte an, die sich finanziell nicht rentieren oder mit immensen Kosten verbunden sind. Zentgraf übt aber auch Kritik an den Behördenleitern, die kein Interesse an Aufklärung hätten und diese immensen Ausgaben absichtlich nicht öffentlich machten – auch aus Angst vor persönlichen Konsequenzen. Zentgraf setzt die Verschwendungsbereitschaft überdies in direkten Zusammenhang mit der Einnahmesituation.

Das zeige sich vor allem dann, wenn plötzlich Investitionen bewilligt würden, die zuvor bereits abgelehnt wurden. Jan Vermöhen, Haushaltsreferend beim BdSt, weist dabei auf einen Fall im Emsland hin: Die Reaktivierung einer Bahnstrecke für den Personenverkehr wurde abgelehnt, für den Güterverkehr sah die Sache aber ganz anders aus. „Der Bedarf ist dabei überhaupt nicht da.“

Zentgraf fordert deswegen, die Steuerzahler zu entlasten: „Wir müssen die öffentlichen Budgets klein halten, sonst laufen wir Gefahr, dass das Geld unwirtschaftlich ausgegeben wird.“

Von Mandy Sarti