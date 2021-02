Wetterrekord in Göttingen: Temperatur steigt binnen einer Woche um 41,9 Grad

Göttingen

Das Göttinger Wetter hat einen 140 Jahre alten Rekord gebrochen: In der vergangenen Woche kletterte das Thermometer um 41,9 Grad nach oben. Bisher war in der Stadt Jena der Spitzenwert von 41,1 Grad gemessen worden – im Mai 1880. So jedenfalls meldete es das ZDF am Montag unter Berufung auf die Aufzeichnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

Bereits in der vergangenen Woche hatte Manno Peters, wissenschaftlicher Fachleiter des DWD gegenüber dem Göttinger Tageblatt einen ersten Vorgeschmack auf den Frühling mit Temperaturen bis 18 Grad prognostiziert. Das allerdings sei in den vergangenen Jahren zu dieser Jahreszeit immer wieder mal vorgekommen. Ein strenger Winter mit Tiefstwerten unter -20 Grad habe man hingegen seit vielen Jahren nicht mehr registriert.

Milde Meeresluft

Die Ursache für die sehr tiefen und später sehr hohen Temperaturen erklärt Peters so: „Zunächst wanderte ein kräftiges Hoch über Skandinavien langsam nach Osteuropa. Dadurch wehte Polarluft heran.“ Am vergangenen Montag übernahm dann ein atlantisches Tief die Herrschaft und mit ihm strömte zunehmend milde Meeresluft zu uns. Zum Wochenende hin kam die Meeresluft zunehmend unter Hochdruckeinfluss. Und mit südlichen Winden gelangte schließlich noch mildere Luft nach Südniedersachsen.

Die Kombination dieser beiden Wetterphänomene brachte Göttingen nun also eine besondere Erwähnung in der Wetteraufzeichnung ein: mit +41,9 Grad.

Von Markus Scharf