Werkvertragsverbot in der Fleischindustrie: Akteure fordern schärfere Kontrollen

Schon lange steht die Fleischindustrie wegen ihrer Arbeitsbedingungen in der Kritik. Die Corona-Pandemie hat die Missstände aber noch einmal deutlicher gemacht und dafür gesorgt, dass eine Veränderung ins Rollen kommt. Die Bundesregierung verbietet ab 2021 Werkverträge in der Branche. Fleischbetriebe dürfen dann nur noch ihre eigenen Mitarbeiter beschäftigen. Doch kann das wirklich etwas an den Strukturen verändern? Über die Frage diskutierten am Samstag in Hannover unter anderem Vertreter aus Wissenschaft, Gewerkschaften und Institutionen.

Fleischindustrie : Betriebe umgehen gesetzliche Regelungen oft

„Viele von uns haben schon nicht mehr daran geglaubt, dass eine Bundesregierung bereit ist, Werkverträge und Leiharbeit in der Fleischbranche zu verbieten und eine Inhaberverantwortung zu verlangen. Viel zu lange mussten die in Werkverträgen Arbeitenden auf klare Konsequenzen aus den Zuständen in der deutschen Fleischindustrie warten“, sagte Inge Bultschnieder von der IG WerkFAItrage nach der Diskussion.

Doch ganz überzeugt, dass das Vorhaben der Bundesregierung an den Umständen tatsächlich etwas verändert, sei man noch nicht. Bisher sei es den Betrieben viel zu häufig gelungen, gesetzliche Regelungen zu umgehen. Deswegen stellt Perke Heldt vom Deutschen Gewerkschaftsbund eine klare Forderung auf: „Auch Leiharbeit darf in dieser Branche nicht mehr stattfinden. Denn viele Subunternehmen, die Menschen in Werkverträgen drangsalieren, zusammenpferchen, ausbeuten, sind auch als Leiharbeitsunternehmen zugelassen.“ Deswegen müsse klar überprüft werden, dass die Unternehmen nur ihre Stammbelegschaft beschäftigen.

Fleischbranche: Forderung nach besserer Unterbringung

Daneben sprachen sich alle Beteiligten dafür aus, dass die Unterbringungsituation der Beschäftigten deutlich verbessert werden müsse. Allerdings sehe der Gesetzentwurf der Bundesregierung hier keine Veränderung vor. Die Bedingung für die Unterbringung gehöre klar geregelt. „Wir fordern die Bundestagsabgeordneten dringend auf, den horrenden Bettpreisen von in der Regel 300 bis 400 Euro im Monat durch einen Kostendeckel endlich einen Riegel vorzuschieben“, sagt Becal Elsayed vom Caritas Sozialwerk in Lohne.

Eine Debatte, die mit der gesetzlichen Änderung vermutlich nicht beendet sein wird. Schon nach der Ankündigung des Bundeskabinetts, Werkverträge abzuschaffen, machte die SPD in Niedersachsen darauf aufmerksam, dass es mit diesem Beschluss alleine nicht getan sei.

Karin Logemann, agrarpolitische Sprecherin der Fraktion, sagte Ende Juli: „Wir brauchen Kontrollen in diesen gefahrgeneigten Bereichen.“ Sie sprach sich klar für eine erhöhte Prüfquote der Betriebe aus. Dabei solle kontrolliert werden, ob der Mindestlohn eingehalten wird und die Wohnbedingungen den Anforderungen entsprechen.

Fleischbetriebe während der Corona-Krise im Fokus

Während der Pandemie waren die Fleischbetriebe immer wieder in die Kritik geraten, weil es zu Masseninfektionen kam. Dabei ging es zum einen darum, dass die Beschäftigten die Betriebe wechselten, aber auch um die zu enge Unterbringung und das Nichteinhalten der Mindestabstände am Arbeitsplatz.

