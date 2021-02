Werden Lehrkräfte doch schon eher geimpft?

Hannover

Die Nebenwirkungen des Astrazeneca-Impfstoffes sorgen für Skepsis: Viele Menschen wollen sich wegen der kurzzeitig auftretenden Krankheitssymptome nicht mit dem Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers impfen lassen. Deutschlandweit bleiben deswegen rund 650.000 Dosen unverabreicht – in Niedersachsen wurden bis Donnerstag lediglich rund 15.000 der bisher gelieferten 73.000 Dosen verimpft.

Eine Sprecherin des Sozialministeriums sagte am Sonntag: „Die Skepsis ist nicht nachvollziehbar, die Wirksamkeit wurde entsprechend bestätigt.“ Immunreaktionen seien normal. Dennoch bleibe die Impfung freiwillig. Wer Termine aufgrund von Bedenken absage, könne zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht hoffen, mit dem Präparat von Moderna oder Biontech/Pfizer immunisiert zu werden. Noch immer bestehe Impfstoff-Knappheit.

Das Vakzin von Astrazeneca darf nur an Menschen unter 65 verabreicht werden, bei älteren ist die Wirkung derzeit nicht ausreichend bestätigt.

Rücken Pädagogen bald in Priorisierung auf?

Trotz der Skepsis gegenüber dem Präparat sehnen viele Menschen aber auch eine schnelle Impfung gegen das Coronavirus herbei. Der Schulleitungsverband Niedersachsen fordert schon lange, dass Lehrkräfte in der Impfreihenfolge vorgezogen werden. Nach der aktuellen Impfverordnung befinden sich Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrkräfte in der Priorisierungsgruppe drei. Damit wären sie voraussichtlich erst im Sommer an der Reihe.

Sozialministerin Carola Reimann (SPD) hat nun deutlich gemacht, dass die Politik diese Berufsgruppen vorziehen will. „Alle Öffnungsszenarien sehen völlig zurecht eine hohe Priorität für den Bildungsbereich vor. Da ist es nur folgerichtig, auch die Lehrerinnen und Lehrer sowie Erzieherinnen und Erzieher mit einer höheren Priorität als bisher zu impfen“, sagte Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“. Zusammen mit anderen Ländern wolle man sich für eine Änderung der Impfverordnung einsetzen. Am Montag beraten Bund und Länder über die Frage.

Doch genügt eine veränderte Priorisierung angesichts der Skepsis? Immerhin kommt für die Berufsgruppe vor allem der Impfstoff von Astrazeneca infrage. Björn Köhler, Mitglied im Hauptvorstand der Bildungsgewerkschaft GEW, betont: „Die GEW ist unsicher, ob alle Beschäftigten diesen Impfstoff auf Grund der Einschränkungen akzeptieren werden.“

Grüne fordern offensive Impfkampagne

Für Julia Willie Hamburg, Fraktionsvorsitzende der Grünen, steht deswegen fest, dass dringend an dem Ruf des Vakzins gearbeitet werden müsse. „Ich bedauere es sehr, dass das Präparat trotz seiner sicheren Wirkung so unbeliebt ist.“ Es brauche dringend eine offensive Informationskampagne, fordert sie im Gespräch mit der NP. „Was die Landesregierung derzeit abliefert, genügt nicht.“ Der Staat müsse die Skepsis der Menschen auffangen und ihnen Sicherheit geben. Denn schon jetzt stehe fest, dass es für weitreichende Lockerungen eine hohe Impfquote innerhalb der Bevölkerung brauche.

FDP-Chef Stefan Birkner weist jedoch auch darauf hin, dass mit einer vorgezogenen Impfung der Pädagogen allein Schulen nicht sicherer werden. „Die Immunisierung kann nur ein Baustein sein. Um sicheren Unterricht zu gewährleisten, braucht es eine vernünftige Schnellteststrategie für Pädagogen, Kinder und Jugendliche und eine deutlich bessere Belüftung der Einrichtungen.“

Christian Hoffmann, Sprecher der GEW Niedersachsen, betonte ebenfalls, dass ohne Investitionen Gesundheitsgefährdungen billigend in Kauf genommen würden.

Von Mandy Sarti