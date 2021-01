Wer notorisch Corona-Regeln bricht: So sieht es im „Quarantäne-Knast“ aus

Neumünster

dssdsSchwere Eisentüren, dahinter Hafträume, wie man es sich vorstellt: Das Fenster vergittert, Stuhl, Tisch, Bett und eine Nasszelle mit Toilette. Wer hier unterkommt, muss mit Einzelhaft rechnen. Die Tür wird abgeschlossen, Essen gibt es durch eine Durchreiche.

Der erzieherische Effekt ist es, worauf die Kreise und kreisfreien Städte in Schleswig-Holstein hoffen. Allein die Ankündigung, den Rest der Absonderung in der Anstalt im Süden Neumünsters verbringen zu müssen, soll hartnäckige Quarantäne-Brecher abschrecken, betonten Landkreistag-Chef Sönke Schulz und Segebergs Landrat Jan-Peter Schröder am Donnerstag vor Ort.

Quarantäne-Zwang in Moltsfelde soll abschreckende Wirkung haben

Die Insassen werden von der Polizei nach Moltsfelde gebracht und durchsucht. „Unzulässige Gegenstände, mit denen sie sich oder andere verletzen oder ausbrechen können, werden ihnen abgenommen“, erklärte Schulz. Sie dürfen ihre Zellen nicht verlassen und keinen Besuch empfangen. Handys, Laptops und Fernseher sind aber erlaubt.

Die Absonderungseinrichtung in der Jugendarrestanstalt Moltsfelde bei Neumünster. Quelle: Ulf Dahl

Der Kreis Segeberg betreibt die Absonderungseinrichtung für alle Partner. „Sie ist zum 1. Februar betriebsbereit“, so Sönke Schulz. Das solle jedoch das letzte Mittel sein, "also wenn die betroffene Person sich erkennbar weigert, sich an Auflagen zu halten, solche Verstöße nachgewiesen sind und auch eine sogenannte 'Gefährderansprache', gegebenenfalls im Beisein der Polizei, ebenfalls ohne Erfolg bleibt", so Schulz.

Fälle konsequenter Quarantäne-Verweigerer in Schleswig-Holstein selten

Die Entscheidung, ob so jemand die Quarantäne in der geschlossenen Einrichtung verbringen muss, liege beim Gesundheitsamt, bedürfe aber einer gerichtlichen Anordnung. Ob es überhaupt soweit kommt, ist fraglich. Denn die Fälle konsequenter Quarantäne-Verweigerer sind selten.

In erster Linie werde mit den sechs Plätzen in der Jugendarrestanstalt eine Vorgabe des Infektionsschutzgesetzes umgesetzt, hieß es bereits im Vorfeld aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde. Ziel sei es, Infektionsketten des Coronavirus zu durchbrechen.

Quarantäne wird für Menschen angeordnet, die aus einem Risikogebiet kommen und bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich angesteckt haben könnten. Auch Infizierte ohne Symptome müssen zu Hause bleiben. Diese Absonderung dauert bis zu 14 Tage.

Von RND/ Tilmann Post