Brände löschen und Parcours bewältigen: In Hannover kämpfen Hunderte Feuerwehrsportler bei einer Europameisterschaft in verschiedenen Disziplinen um den Sieg. Ein früherer Gewinner kommt aus Niedersachsen.

Joachim Posanz von der Berufsfeuerwehr in Göttingen zieht während eines Trainings Gewichte an Feuerwehrschläuchen hinter sich her. Posanz trägt den Titel «Härtester Feuerwehrmann» der Welt – er kämpft am Wochenende in Hannover bei einer Europameisterschaft um den Titel der fittesten Einsatzkraft. Quelle: Sina Schuldt/dpa