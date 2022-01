„Wenn wir gemeinsam träumen“: Wie eine Dorfgemeinschaft am Süntel zu neuem Leben kommt

Bad Münder

Fachwerkhäuser, Scheunen, Wiesen, eine kleine Kirche: Flegessen, Hasperde und Klein Süntel im niedersächsischen Weserbergland sind Bilderbuch-Dörfer. In der 1.500 Einwohner zählenden Drei-Dörfer-Gemeinschaft zwischen Hameln und Bad Münder gibt es eine Grundschule, einen Dorfladen, einen Bäcker, sogar einen Fleischer.

Spätestens jetzt stutzt der Besucher, der durch den Ort schlendert. Schule, Laden, Bäcker, Fleischer? Zur Bilderbuchidylle mögen sie gehören, doch die Dorfrealität heute sieht anders aus. Sie ist oftmals geprägt von Schließungen und Leerständen, von Abwanderung und Landflucht.

Dem Statistik-Portal „Statista“ zufolge lebten 1990 bundesweit noch 26,9 Prozent der Menschen auf dem Land. 25 Jahre später waren es nur noch 22,8 Prozent. 2050, so die Prognose der Statistiker, werden es nur noch 15,7 Prozent sein.

Dörfer und Kleinstädte erleben demografischen Wandel

Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung bezeichnet diese Entwicklung als „Abwärtsspirale“. Viele Dörfer und Kleinstädte erlebten einen beschleunigten demografischen Wandel, schreiben die Wissenschaftler der Denkfabrik, die Bevölkerung schrumpfe und altere schneller.

Die Dorfgemeinschaft am Süntel, rund 40 Kilometer südwestlich von Hannover, stemmt sich gegen diesen Trend - mit Erfolg. Hier leben inzwischen wieder viele junge Familien mit Kindern. Menschen, die hier geboren wurden und der Ausbildung wegen weggingen, kehren zurück. Viele pendeln in umliegende Städte wie Hameln. Die Bevölkerung hat sich deutlich verjüngt, die Zeit der Abwanderung ist gestoppt.

Die Grundschule in Flegessen wird im kommenden Jahr zweizügig, der Kindergarten platzt aus allen Nähten. Freie Baugrundstücke, zum Verkauf stehende Häuser? Fehlanzeige. „Wir haben etliche Anfragen, aber unsere Dörfer sind voll“, sagt Beatrix Nehmann.

Beatrix Nehmann lebt seit 40 Jahren in Flegessen und ist Vorsitzende der "Ideenwerkstatt Dorfzukunft". Quelle: Jens Schulze

Nehmann lebt seit 40 Jahren in Flegessen und ist im Vorstand der „Ideenwerkstatt Dorfzukunft“. Vor neun Jahren gründeten die Dorfbewohner den Verein. Ihr Ziel: das Leben auf dem Land attraktiv machen, Mobilitäts- und Versorgungsangebote schaffen und damit die Zukunftsfähigkeit ihrer Dörfer sichern.

Auslöser für das Engagement war 2012 die drohende Schließung der Grundschule. „Wir hatten Glück, unsere Schule blieb erhalten“, sagt Inse Brandes, die mit ihrer Familie in Flegessen einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschaftet und sich für eine lebendige Dorfzukunft engagiert. Doch die Debatte um die Schulschließung habe die Dorfgemeinschaft aufgeschreckt. „Uns wurde klar, dass wir unsere Zukunft selbst in die Hand nehmen wollen.“

85 Projektideen sind entstanden

Seitdem treffen sich die Dorfbewohner regelmäßig zu Veranstaltungen der Ideenwerkstatt. Mehr als 85 Projektideen sind mittlerweile entstanden, etliche bereits erfolgreich umgesetzt. Neben zahlreichen Vereinen gibt es unter anderem ein Hofcafé mit Veranstaltungsscheune, vier Chöre, ein Dorf-Kino, eine Imkerei sowie ein Mehrgenerationen-Wohnprojekt im ehemaligen Pfarrhaus.

Das dorfeigene „Süntelblatt“ informiert alle zwei Monate über Termine und aktuelle Ereignisse in den Dörfern, aufgestellte Stelen in den Ortschaften über die Historie der drei Dörfer. Im vergangenen Sommer luden die Dorfbewohner zu einem Folkfestival auf das Pfarrhausgelände ein.

Die Bäckermeister Friedhelm und Sohn Oliver Schmidt bedienen in ihrer Bäckerei in Flegessen eine Kundin. Quelle: Jens Schulze

Stolz sind sie in Flegessen auf ihr „Süntellädchen“, einen Dorfladen mit regionalem Bioangebot. Kartoffeln, Weine, Kosmetik, Müsli - das Angebot lässt keine Wünsche offen. 250.000 Euro haben Grundstückserwerb und Bau des achteckigen Geschäfts gekostet. 180.000 Euro wurden über einen Kredit finanziert, 80.000 Euro im Dorf gesammelt.

Dorfladen wird ehrenamtlich betrieben

Das „Süntellädchen“ wird ehrenamtlich betrieben. Heute steht Adriane Krehl an der Kasse und klönt mit Peter Buss, der zum Einkaufen gekommen ist. Der 63-jährige vierfache Vater lebt seit 26 Jahren in Flegessen und lobt die „Ideenwerkstatt Dorfzukunft“. „Wir haben uns alle durch das Projekt und das gemeinsame Tun neu kennengelernt“, sagt er. Die Identifikation der Menschen mit ihren Dörfern sei gestiegen.

Dass in Flegessen, Hasperde und Klein Süntel etwas Besonderes geschaffen wurde, ist inzwischen weit über die Region bekannt. Vielfach wurde das Projekt ausgezeichnet, unter anderem 2018 mit dem Europäischen Dorferneuerungspreis.

Flegessen (Foto Dorfladen), Hasperde und Klein Süntel im Weserbergland sind eine 1.500 Einwohner zählende Drei-Dörfer-Gemeinschaft zwischen Hameln und Bad Münder . Quelle: Jens Schulze

Seit Oktober 2020 finanziert das niedersächsische Landwirtschaftsministerium das zweijährige Modellprojekt „Wissenstransferstelle Kultureller Wandel“. Inse Brandes und ihre Kollegin Luka Ahlers arbeiten die Erfahrungen, die die Dorfgemeinschaft mit ihrem Zukunftsprojekt über die Jahre gewonnen hat, in ein Curriculum ein - als Blaupause und Trainingsmodul für andere Dörfer, die es ihnen gleichtun wollen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Drei-Dörfer-Gemeinschaft sind die Menschen derweil weiter auf dem Weg. Gemäß ihrem Motto: „Wenn wir gemeinsam träumen“ haben sie einen Ausblick in das Jahr 2035 gewagt: Ihre Dörfer, so steht es auf der „Inspirations-Dorf-Karte“, sind dann autofrei, der Energieverbrauch hat sich halbiert - und das Landwirtschaftsministerium fördert den Anbau von Oliven und Zitronen.

Von Julia Pennigsdorf, epd