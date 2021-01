Hannover

Bittere Nachrichten für Niedersachsen, Deutschland und Europa: Das britisch-schwedische Unternehmen Astrazeneca hat angekündigt, nach der Zulassung des Impfstoffes 60 Prozent weniger Dosen an die Mitgliedsstaaten der Europäische Union ausliefern zu können. Zuvor hatte bereits das Unternehmen Biontech und Pfizer seine Liefermengen wegen Engpässen reduziert. Niedersachsen erhält in dieser Woche nur 40 Prozent der ursprünglich angekündigten 63.000 Impfdosen.

Aus der Staatskanzlei hieß es am Sonntag, dass man die Ankündigung von Astrazeneca bedauere. Eine Sprecherin sagte gegenüber der NP: „Leider bestätigt sich, dass der limitierende Faktor bei dem Impfungen der Impfstoff ist.“ Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte noch in der vergangenen Woche große Hoffnung in die Zulassung des Impfstoffes von Astrazeneca gesetzt. Im Landtag hatte er deutlich gemacht, dass das Präparat die Situation vereinfache. Anders als die bisherigen Impfstoffe, kann der des britisch-schwedischen Herstellers bei normalen Temperaturen gelagert und damit auch in Hausarztpraxen verabreicht werden.

Niedersachsen setzt große Hoffnungen in Impfstoff von Astrazeneca

Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann ( SPD) sagte auf NP-Nachfrage: „Wir setzen große Hoffnung auf den Impfstoff von Astrazeneca.“ Allerdings brauche man große Mengen des Präparats. „Eine Reduzierung der Liefermenge um 60 Prozent im ersten Quartal wäre vor diesem Hintergrund ein herber Rückschlag“, betonte Carola Reimann. Bisher sind Niedersachsen noch keine konkreten Liefermengen zugesagt worden. Unklar ist auch, wann der Impfstoff tatsächlich zugelassen wird. In Kürze soll aber über den Antrag beraten werden. Die Sozialministerin ist überzeugt: „Wir haben die klare Erwartungshaltung, dass hier in den nächsten Tagen im Zuge der Zulassung auch feste Lieferzusagen erfolgen, damit wir entsprechend planen können.“

Meta Janssen-Kucz, sozialpolitische Sprecherin der Grünen, wundert der Lieferengpass nicht: „Es war damit zu rechnen, dass es länger dauert, die Produktion an die gewünschten Mengen anzupassen. Es wurde mehr Impfstoff gekauft als da war.“ Sie geht davon aus, dass es in den kommenden Wochen noch häufiger zu solchen Nachrichten kommen werde und warnt davor, zu große Hoffnung in schnelle Impfabläufe zu setzen. „Die Covid-19-Impfung ist eine große Chance, aber gerade jetzt kommt es auch auf Transparenz an.“

Wie schwierig die Situation bei dem Produktionsabläufen teilweise ist, zeige sich auch an dem Präparat von Biontech und Pfizer. Zunächst hatte das Unternehmen angekündigt, dass mit einer Ampulle fünf Spritzen befüllt werden können, zwischenzeitlich war sogar von sechs oder sieben die Rede. Inzwischen ist klar, dass nur in 60 Prozent der Fälle sechs Spritzen mit Impfstoff befüllt werden können. „Das zeigt deutlich, dass es einen massiven Optimierungsbedarf gibt“, ist Meta Janssen-Kucz überzeugt. Sie fordert deswegen dazu auf, die Forschung in Deutschland und Europa weiter zu unterstützen und dort die Produktionsstätten hochzufahren.

Europäische Union fordert verlässliche Lieferpläne

Die Enttäuschung über die Ankündigung von Astrazeneca ist nicht nur in Niedersachsen groß. Auch die EU-Kommission zeigt sich verärgert. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides betonte, dass die EU und die Mitgliedsstaaten ihre Unzufriedenheit deutlich gemacht hätten. Genaue Lieferpläne seien die Grundlage für die Planung in den einzelnen Staaten.

Nach bisherigen Informationen muss der Impfstoff des britisch-schwedischen Unternehmens an die Mutation angepasst werden. Auf Vorrat produzierte Präparate könnten nicht ausgeliefert werden. Außerdem hat ein Brand große Teile des Produktionswerks in Indien beschädigt. Impfstoff soll dabei aber nicht zerstört worden sein.

Von Mandy Sarti