Bei manchen weihnachtet es sehr, bei anderen noch mehr, und bei den Jeromins am meisten: 420 Bäume haben Susanne und Thomas Jeromin für die Adventszeit 2020 geschmückt. Alle stehen bei den Jeromins zu Hause in Rinteln in Niedersachsen. Und für dieses gewaltige Leuchten und Glitzern verlieh Rekordrichter Olaf Kuchenbecker vom Rekord-Institut für Deutschland dem Ehepaar die Rekordurkunde für die „meisten geschmückten Weihnachtsbäume an einem Ort“. Weltweit gibt es keine größere Anzahl von Christbäumen in vollem Festornat.

420 Christbäume wollen erst mal aufgebrezelt werden. Das Schmücken fängt entsprechend nicht erst am Samstag vor dem ersten Advent an, sondern bereits im September. Für die Lagerung des Schmucks hat das Ehepaar zu Hause einen eigenen Anbau, alles ist hier genauestens sortiert.

„Winterwunderland“ zieht sonst viele Besucher an

Das „Winterwunderland“ in Rinteln-Volksen ist längst ein Publikumsmagnet. Und die Jeromins bieten Führungen durch ihren magischen Wald an. Aus der ganzen Region strömen Leute herbei, um sich weihnachtlich beleuchten zu lassen. Dieses Jahr fällt das aus.

Den Rekord wollten die Jeromins trotzdem einfahren. Und so schufen sie, der Pandemie zum Trotz, das große Leuchten 2020 „just for fun“ – und für die Ehre. Olaf Kuchenbecker, Gründer des Rekord-Instituts für Deutschland (RID) betonte bei der Übergabe der Urkunde insbesondere „die logistische Leistung“, die hinter den 100 Quadratmetern Christbaumwald stecke.

Neues Weltrekord-Buch ab 17. Dezember erhältlich

Das Rekord-Institut für Deutschland sammelt und prüft Höchstleistungen aus dem deutschen Sprachraum und erkennt Weltrekorde an, die auf rekord-institut.org präsentiert werden. Die neue Ausgabe von „Unser Buch der Weltrekorde“ ist ab 17. Dezember im Buchhandel bestellbar oder im RID-Webshop erhältlich.

Von Matthias Halbig/RND