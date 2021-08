Ahrensburg

Jeder kennt kuriose Namen, hat eine Meinung zum eigenen Vornamen oder muss sich spätestens dann mit dem Thema auseinandersetzen, wenn Nachwuchs kommt. „Es ist so interessant, weil jeder etwas damit anfangen kann“, sagt Namensforscher Knud Bielefeld, der seit fast 30 Jahren an kaum etwas anderes denken kann.

Normalerweise sind seine Hitlisten beliebter Vornamen um die Jahreswechsel gefragt. Doch nicht für sein neues Projekt: Der Ahrensburger hat sich mit Co-Autorin Annemarie Lüning auf die Suche nach beliebten und ausgefallenen Namen des Nordens gemacht.

Welche Region setzt die Trends für Vornamen in Deutschland?

Mit einem überraschenden Ergebnis: Die Trends werden im Norden gesetzt. Die Ideen der Eltern sind individueller, einzigartiger. Was hier aufkommt, wandert in den Süden Deutschlands, was zum Beispiel am Siegeszug von Fiete und Jonte erkennbar sei, schreiben sie in ihrem neuen Buch. „Die Vielfalt ist im Norden signifikant größer“, sagt Bielefeld, der inzwischen auf eine Datenbank von 300 000 Namen für das Jahr 2020 zurückgreifen kann.

Das lasse sich nachweisen: Dafür haben die Autoren Hitlisten der nördlichen und südlichen Postleitregionen ermittelt und sie zum Beispiel mit Listen von vor zehn Jahren verglichen. Einfach gesagt: Die Schleswig-Holsteiner sind wandelbarer, die Bayern bleiben eher bei dem, was sie schon kennen.

Nordische Namen, die im Süden kaum jemand kennt Namen im Norden stammen oft aus dem skandinavischen Bereich. Am kreativsten sind dabei die Friesen, sagt Knud Bielefeld. Im Buch „So will ich heißen! Das norddeutsche Namensbuch“ sind unter anderem je 50 weibliche und männliche Namen gelistet, die in Süddeutschland kaum jemand kennt. Dazu gehören zum Beispiel: Juna, Tilda, Levke, Malia, Enna, Lynn, Ylvi, Marla, Smilla, Alma, Linnea oder Maira. Bei den Jungs sind es Jonte, Bennet, Piet, Lias, Enno, Bjarne, Michel, Lio, Sam, Jasper, Tammo, Lars, Lenn oder Carlo.

Man erfährt, dass etwa Jendrik, Lönne, Pelle, Willem oder Inka auf der nordischen Beliebtheitsskala gestiegen sind. Umso seltener sind dagegen Elsche, Frerk, Harm oder Berend. Dabei sind nicht nur Rankings interessant, die nach einem – ausverkauften – Buch vor mehreren Jahren jetzt erneuert wurden. Sondern auch die Bedeutung, Herkunft oder gesellschaftlichen Auslöser für Trends. „Viele kennen die Assoziation zu Namen gar nicht. Uns ist viel Neues eingefallen“, sagt Bielefeld.

So kam der Namensforscher zu seinem Hobby

Erstmals erzählt Knud Bielefeld, woher seine Leidenschaft für Namen kommt – und was sein eigener damit zu tun hat. Quelle: Irene Burow

So hat Carlotta wohl dem Film „Arielle, die Meerjungfrau“ einen Aufschwung zu verdanken. Namen wie Bo, Edda, Delf, Liv oder Oke sind allein wegen ihrer Kürze völlig im Trend. Zu finden sind auch nordische Namen, die im Süden Deutschlands offenbar kaum einer kennt.

Hintergründig wird es bei 172 ausgewählten Namen, von Arne bis Ylvi: Was Jella mit dem Film „Fack ju Göhte“ zu tun hat, dass Mena von Philomena kommen könnte, wie die Autoren jeweils ihre eigenen Kinder genannt haben – Erik und Aurica Selma – oder auch, dass es für die Herkunft von Knut unzählige Annahmen gibt.

Gefällt mir der eigene Name?

Überhaupt Knut. Ist Knud Bielefeld eigentlich mit seinem eigenen Namen zufrieden? „Wirklich begeistert bin ich nicht“, gibt der Wirtschaftsinformatiker zu. Es reime sich zu viel darauf, sagt er lachend.

Dennoch ist es der eigene Name, der für sein gefragtes Hobby ein Stück weit mitverantwortlich ist. „Ich habe früher Handball gespielt und war gefühlt immer nur von Torstens umgeben. Da war mir schon bewusst, dass er selten ist. Manchmal habe ich mir einen normalen Namen gewünscht, aber spätestens mit dem Berliner Eisbärenbaby (das war 2006 Knut getauft worden) musste ich nicht mehr viel erklären.“

Diese Webseite informiert über Namen

Eine andere Erinnerung wurde ihm erst kürzlich bewusst. Demnach stolperte er während der TV-Sendung „Die zweite Heimat“ in den 90ern über die Figuren namens Ansgar sowie Clarissa Lichtblau. „Die stachen so heraus. Vielleicht haben sie den Anstoß gegeben“, sagt der 53-Jährige. Den Anstoß, um damals Material für ein erstes Buch zu sammeln.

Doch das Internet kam dazwischen. Nach Anfängen auf seiner ersten Homepage wurde ab 2003 schließlich eine stattliche Website, www.beliebte-vornamen.de, an der inzwischen verschiedene Autoren mitwirken. Zu groß sind die Datenmengen, zu heterogen die Entwicklungen, um Auswertungen einfach zu programmieren.

Was für Namen wollen die Kinder selbst haben?

Doch überhaupt zähle nur das, was Eltern mit einem Namen sagen wollen wirklich, sagt Bielefeld. „Jede Annahme ist zu vage, so ungewiss. Was Eltern sich dabei gedacht haben – das ist die Bedeutung, die gilt.“ Deswegen gibt er ungern Tipps. „Großeltern können oft nur den Kopf schütteln, doch für folgende Generationen können Namen völlig neu wirken. Ich bin zu alt dafür, die Mode wandelt sich einfach.“

Vor allem um den Jahreswechsel ist sein Hobby sehr gefragt, wenn er die beliebtesten Babynamen des Jahres, wie hier für 2020, veröffentlicht. Quelle: Markus Scholz

Und doch wundert es ihn, wie überraschend klischeehaft oft nach „frechen Jungsnamen“ oder „süßen Mädchennamen“ gesucht wird. „Kinder wollen normale Namen. Sie wollen sich in die Gruppe einfügen. Ein ungewöhnlicher Name stört dabei eher.“ Deshalb solle man bestenfalls nicht Charakter oder Alter zurate ziehen. „Eltern vergessen manchmal, dass ihre Kinder die meiste Zeit ihres Lebens erwachsen sind.“

Eine persönliche „Hitliste“ hat er auch, die im Prinzip bei Erik beginnt und aufhört: „Wenn der Name meines Sohnes nicht der beste wäre, hätte ich etwas falsch gemacht“, sagt er schmunzelnd. Für Mädchen geht ihm Mafalda nicht mehr aus dem Sinn, den er erst gar nicht mochte, mit der Zeit jedoch immer besser findet.

Das wird der neue „Shooting“-Name

Reich wird der Wirtschaftsinformatiker, der bei der Hamburger Sparkasse arbeitet, mit seiner Leidenschaft für Namen übrigens nicht. „Es macht mir einfach Spaß. Und es ist etwas Bleibendes“, sagt er. Und gerade weil er schon so lange am Ball ist, hat er ein Gespür dafür entwickelt, wann und wodurch sich Trends ablösen. Denn Änderungen, weiß er, ergeben sich abrupt oder erst nach Jahrzehnten.

Ben und Emma sind zum Beispiel schon so lange in den Hitlisten, dass bestimmt jeder schon mal davon gehört hat. Bielefeld ist sich sicher, dass deren Tage bald gezählt sein könnten: Denn momentan beobachtet er in Diskussionsforen rege Debatten über Werbung einer Matratze namens Emma – was ein K.O.-Kriterium sein könnte, ähnlich wie es schon bei Adolf, Alexa, Corona, Greta oder Kevin zu beobachten sei...

Ben halte sich noch, doch „Matteo wird der neue Shooting-Name schlechthin“, prognostiziert er.

Von Irene Burow