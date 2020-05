Weiteres Wolfsrudel in Niedersachsen nachgewiesen

Celle

Die Landesjägerschaft Niedersachsen hat die Existenz eines weiteren Wolfsrudels im Bundesland bestätigt. Bei Lachendorf im Kreis Celle sei Anfang Mai eine sogenannte laktierende Fähe, also ein milchgebendes Muttertier, in eine Fotofalle getappt, teilte der Verband am Freitag mit. Das heißt, dass das Tier in diesem Jahr Welpen geboren hat. Dies sei der erste Reproduktionsnachweis im neuen Monitoringjahr 2020/2021.

Eine intensivierte Beobachtung solle feststellen, wie viele Welpen tatsächlich geboren wurden und woher die beiden Elterntiere stammen.

30 Wolfsreviere in Niedersachsen

Bestätigt sind laut Landesjägerschaft damit aktuell 30 Wolfsreviere in Niedersachsen. Es handele sich um 24 Rudel, fünf Wolfspaare und einen ortansässigen Einzelwolf. Da im abgelaufenen Monitoringjahr 2019/2020 der Rudelnachweis für drei weitere Territorien nicht gelungen sei, seien diese in ihrem Status auf „unklar“ herabgestuft worden.

Durch Genproben könnten noch weitere Fälle bestätigt werden. Dasselbe gelte für mehrere „unter Beobachtung“ stehenden Gebiete.

Niedersächsische Wolfsverordnung sorgt für Diskussionen

Zuletzt wurde am Dienstag in Landtag kontrovers über den richtigen Umgang mit Wölfen in Niedersachsen diskutiert. Das Umweltministerium hat die neue niedersächsische Wolfsverordnung fertiggestellt, die den Umgang mit Tieren regeln soll. Es gehe darum, den Wolf als Tierart zu schützen, allerdings nicht jedes einzelne Tier, aagte Umweltminister Olaf Lies ( SPD). Es sei nämlich unmöglich, sämtliche Weidetiere hinter Zäunen wegzusperren, um sie vor Wolfsangriffen zu schützen. Wolfsmanagement bedeute auch eine Regulierung des Bestandes, betonte Lies.

Der Bundestag hatte im Dezember ein Gesetz beschlossen, nach dem Wölfe zum Schutz von Schafen und anderen Weidetieren leichter abgeschossen werden dürfen. Vorausgegangen war ein monatelanger Streit. Länderbehörden müssen jeden Abschuss einzeln genehmigen. Die neue Handhabe soll in Niedersachsen mit der Wolfsverordnung festgelegt werden.

