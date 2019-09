Weiter Streit um Dorflehrer-Prämie

Hannover

Ein Sprecher des Ministeriums teilte mit, dass man die Einwände des Finanzministeriums nicht als Kritik werte. „Wir verstehen diesen Hinweis als fachliche Unterstützung.“ Man müsse nun alle Optionen prüfen.

Das von Reinhold Hilbers ( CDU) geführte Finanzministerium hat rechtliche Bedenken an der Bonuszahlung für Lehrkräfte geäußert. Ein Sprecher teilte am Mittwoch mit, dass die Prämie gegen das allgemeine Besoldungsrecht verstoßen könnte. Demnach müsse sich eine solche Zahlung immer am Amt orientieren, nicht aber an strukturschwachen Regionen. Man müsse nun prüfen, welche Mittel des geltenden Rechts ausgeschöpft werden könnten.

Ministerpräsident unterstützt vorhaben

Auch eine Sprecherin der Staatskanzlei machte deutlich, dass man an den Plänen festhalten wolle. „Ministerpräsident Stephan Weil unterstützt dieses Vorhaben außerordentlich.“ Es sei für die Attraktivität des ländlichen Raums zwingend notwendig, dass die Schulen entsprechend mit Fachkräften ausgestattet seien. Auch, weil immer mehr Menschen aufgrund der steigenden Mieten die Stadt verlassen. Die Sprecherin betonte, dass man auch darüber nachdenken müsse, mit Berlin über eine Änderung des Grundgesetzes zu verhandeln, um eine solche Prämie möglich zu machen.

Lehrerverband bemängelt fehlende Taten

Dennoch wurde Kritik laut. Thorsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte bemängelte, dass keine Taten folgten. Auch Julia Hamburg (Grüne) zeigte sich verärgert darüber, dass man sich vor der Ankündigung keine Gedanken über die Umsetzung gemacht hatte. Dies würde dem Problem nicht gerecht werden. Björn Försterling ( FDP) spricht indes sogar von einem „Ablenkungsmanöver von den katastrophalen Zahlen zur Unterrichtsversorgung“.

Kultusminister Tonne hatte Anfang August angekündigt, dass er Lehrkräfte mit einer Bonuszahlung in den ländlichen Raum locken wolle. Dabei kündigte er auch an, dass man ihnen im Gegenzug eine Stelle an ihrer Wahlschule zusichern wolle.

