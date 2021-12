Hannover

Bereits ab kommender Woche könnten Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden – wenn nicht noch die Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) fehlen würde. Die ist trotz der Zulassung des Vakzins für viele Medizinerinnen und Mediziner entscheidend. Das konnte zuletzt bei der Impfung der Zwölf- bis 17-Jährigen beobachtet werden.

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) machte deswegen am Dienstag in der Sondersitzung des Landtages deutlich: „Ich habe aber die herzliche Bitte, dass diese Empfehlung schnell kommen möge.“ Zudem solle sie klar ausfallen. Eine deutliche Anspielung auf die eingeschränkte Empfehlung, die die Stiko für Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren aussprach und für Verunsicherung sorgte. Aufgrund der recht späten Empfehlung der Kommission habe Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern verzögert mit der Immunisierung begonnen. „Damit sollte jetzt endlich Schluss sein!“

Kinderkliniken werden in Impfkampagne einbezogen

Die Grünen fordern ein klares Konzept für die Impfung der Kinder. Volker Bajus, Kinder- und jugendpolitischer Sprecher der Fraktion, forderte: „Wenn ab nächster Woche Kinderimpfstoff verfügbar ist, dann wird es echt Zeit, dass das Land die Eltern gut informiert, ihnen die Sorgen nimmt und ergänzende, kindgerechte Impfangebote vorbereitet.“

Laura Hopmann (CDU) mahnte zudem: „Lassen Sie uns bitte nicht bei den Minderjährigen, den Kindern und Jugendlichen, die Daumenschrauben anziehen und sie wieder und wieder die Versäumnisse der Erwachsenen ausbaden lassen. Und lassen Sie uns ihnen und ihren Eltern gute Angebote machen.“

In Niedersachsen gibt es gut 500.000 Kinder in der Altersgruppe zwischen fünf und elf Jahren. In den vergangenen Wochen waren sie besonders stark von den Infektionen betroffen – laut Gesundheitsministerium lag die Inzidenz zuletzt bei 550. Die Krankheitsverläufe sind im Vergleich zu Erwachsenen aber deutlich milder.

Gesundheitsministerin rechnet mit hoher Nachfrage

„Ich gehe davon aus, dass es noch vor Weihnachten eine relativ hohe Nachfrage geben wird“, betonte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Die entsprechenden Vorbereitungen werden getroffen. Konkret sollen Impfangebote in den Landkreisen gemacht werden, darüber hinaus soll die Immunisierung auch durch die Kinderärztinnen und Kinderärzte erfolgen. Daneben setzt das Land auf eine weitere Säule: Kinderkliniken. „Auf diese Weise wollen wir möglichst vielen Eltern, die eine Impfung für ihre Kinder möchten, auch ein entsprechendes Angebot ermöglichen.“

Unklar ist allerdings, wie viele Anlaufstellen es ab der kommenden Woche für Kinderimpfungen geben wird. Derzeit versucht das Gesundheitsministerium eine Übersicht zu erstellen, die zum Ende der Woche veröffentlicht werden soll. Daneben bleibt auch ungewiss, wie viele Medizinerinnen und Mediziner sich überhaupt bereit erklären, Kinder zu impfen, sofern keine Empfehlung der Stiko vorliegt.

Von Mandy Sarti