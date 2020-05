Weil will Kaufprämie auch für Autos mit Verbrennern

Hannover

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil strebt mit seinem Land Lockerungen an. Im Interview mit der NP spricht er über die Risiken, die Nöte der Autobranche und Verschwörungstheorien.

Herr Weil, seit Mittwoch steht fest, dass die Länder bei der Lockerung der Corona-Regeln ihren eigenen Kurs fahren. Im Vorfeld sind einzelne Länderchefs immer wieder vorgeprescht. Hat es Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht geschafft, die Ministerpräsidenten im Zaum zu halten?

Anzeige

Wir befinden uns jetzt in einer anderen Phase. Für den Shutdown ist es gut gewesen, dass die Länder mit dem Bund sehr eng zusammengestanden haben. Das hat größtenteils auch gut geklappt. Jetzt ist es aber richtig, das Vorgehen stärker zu dezentralisieren. Es gibt nun einmal in den Ländern ein unterschiedliches Infektionsgeschehen, um nur ein Beispiel zu nennen. Ich bin aber zuversichtlich, dass alle Länder im Wesentlichen ein gemeinsames Schutzniveau haben. Die Grundpfeiler haben wir dafür in der letzten Bund-Länder-Schalte gesteckt. Wir haben uns erneut auf die Abstandsregeln und auf leicht modifizierte Kontaktbeschränkungen verständigt. Außerdem haben wir einen gemeinsamen Kontrollmechanismus vereinbart, falls es in einer Region zu einer besonders ausgeprägten Infektionswelle kommt.

Weitere NP+ Artikel

Sie selbst waren lange der Überzeugung, dass man die Krise nur mit gemeinsamen Regeln überwinden kann. Am Montag haben aber auch sie im Alleingang ein Gesamtkonzept für die Lockerungen vorgestellt. Was hat Sie so wütend gemacht, dass es zu diesem Kurswechsel kam?

Ich war nicht wütend, aber aus Erfahrung klüger. Wir haben uns in den vergangenen Wochen immer mal wieder auf Regeln verständigt, die aber am Ende doch nur eine geringe Halbwertszeit hatten. Niedersachsen hat jetzt als erste Landesregierung einen Gesamtplan vorgestellt. Dabei habe ich bewusst betont, dass ich mich darüber und über die nächsten Maßnahmen zunächst mit dem Bund und den anderen Ländern austauschen wollte, das ist am Mittwoch geschehen. Wir stehen mit dem Fünf-Phasen-Plan nicht an der Spitze der Lockerungsbewegung, aber das ist auch nicht unser Ziel. Vielmehr ging und geht es uns darum, das rechte Maß zwischen Beschränkungen und Lockerungen zu finden. Viel wichtiger ist mir, dass alle Bereiche eine Perspektive bekommen. Nach dem Shutdown befinden wir uns jetzt in einer neuen Phase, die nun auch eine neue Strategie erfordert – weg von kleinen Einzelschritten hin zu einem Gesamtplan. Das ist der entscheidende Punkt an unserem Plan.

Lesen Sie mehr: Corona in Hannover: Das sind die aktuellen Zahlen

An Ihrem Fünf-Phasen-Plan halten Sie fest. Sie nehmen aber auch Abstimmungen aus der Videokonferenz mit der Bundeskanzlerin auf, zum Beispiel bei der Kontaktbeschränkung. Wie soll die Lockerung ausgestaltet werden, wird es eine Personenobergrenze geben?

Nein. Wir haben uns darüber mit den anderen Ländern ausgetauscht, wo eine solche Obergrenze auch nicht vorgesehen ist.

Das klingt für diejenigen gut, die nicht alleine leben. Aber vergessen Sie dabei nicht die Alleinstehenden? Gerade für sie bedeutet die Kontaktsperre ja auch eine gewisse Einsamkeit.

Es ist in Niedersachsen auch für Alleinlebende immer möglich gewesen, Besuche zu empfangen. Das war und ist uns wichtig. Aber in der Tat leben in unserer Gesellschaft viele Menschen, die einsam sind. Und die Einsamkeit wird in dieser Krise in vielen Fälle sogar noch größer geworden sein. Ich hoffe, dass die Lockerungen gerade auch für diese Menschen Erleichterungen schaffen.

Ihr niedersächsisches Gesamtkonzept steht für einen Alltag mit dem Virus. Wie sieht der Ihrer Meinung nach genau aus?

Nicht so schön, wie wir ihn gewohnt waren. Wir werden uns an Abstandsregelungen, Hygienemaßstäbe und Kontaktbeschränkungen gewöhnen müssen, bis es einen Impfstoff gibt. Wann ich mit Freundinnen und Freunden das nächste Mal wieder ein Open-Air-Konzert besuchen kann, ist heute nicht absehbar. Denn große Menschenmassen bieten eben leider besonders große Risiken. Wenige Menschen im näheren Umfeld, Einhalten von Abstandsregelungen – das ist der beste Schutz.

Lesen Sie mehr: Corona in Hannover: Der Liveticker

Welche Eingriffe in die Freiheiten der Menschen haben Ihnen am meisten zu schaffen gemacht?

Dass Kinder nicht mehr auf die Spielplätze durften, was wir jetzt zum Glück wieder ermöglichen konnten. Aber auch die Schließung der Kindergärten. Als besonders hart habe ich auch das Besuchsverbot in Pflegeheimen empfunden. Gerade da stecken wir in einem großen ethisch-moralischen Dilemma. Wir müssen die Bewohner in den Heimen vor dem Virus schützen, aber sie natürlich auch nicht komplett isolieren. Deswegen brauchen wir Besuchsrechte, zumindest für feste Ansprechpartner. Das ist künftig vorgesehen.

Was macht Sie so sicher, dass die Landesregierung bei der Fülle an Lockerungen nicht zurückrudern muss?

Eine Sicherheit gibt es leider nicht, und das habe ich auch immer betont. Was ich aber von Experten höre, stimmt mich zuversichtlich. Vor fünf Wochen war das nicht der Fall. Da war ich sehr besorgt, weil uns in Deutschland ein ähnlicher Zustand wie in Italien oder anderen europäischen Regionen drohte. Das konnten wir gemeinsam verhindern und deswegen jetzt mit Bedacht Spielräume nutzen. Eine Gesellschaft, wie wir sie haben, lässt sich nicht auf Dauer tiefkühlen.

Lesen Sie mehr: Weil hält am Stufenplan fest

Bund und Länder haben sich am Mittwoch auch auf einen Schutzmechanismus verständigt. Gibt es in einer Kommune mehr als 50 Infektionen auf 100.000 Einwohner, soll der Bund eingreifen. Werden die Kommunen damit nicht alleine gelassen?

Natürlich nicht. Ich weiß doch ganz genau, wenn es in einer Region zu einer Infektionswelle kommt, trägt am Ende auch das Land Verantwortung. Wir informieren uns täglich über die Infektionszahlen und arbeiten zwischen Land und Kommunen eng zusammen. Sollte sich die Lage in einer Stadt oder einem Landkreis zuspitzen, ist das eine gemeinsame Aufgabe.

Es wurde häufig kritisiert, dass die Politik bei den Lockerungen zu sehr auf die Wirtschaft achtet. Sind Sie der Überzeugung, dass sie genug an die sozialen Themen gedacht haben?

Die Wirtschaft sieht das ganz anders. Wir haben tatsächlich Wirtschaftszweige wochenlang vom Netz genommen, und auch jetzt müssen sie noch eine längere Zeit Einschränkungen akzeptieren. Unabhängig davon sehen wir natürlich auch die Situation in den Familien und fahren die Betreuung in den Kitas und auch den Schulbetrieb wieder hoch, soweit das unter den Bedingungen von Corona eben möglich ist. Familien und Wirtschaft sind beides für sich genommen außerordentlich wichtige Bereiche, das kann ich nicht gegeneinander stellen.

„Die Bilder aus New York waren keine Fake News“

Nicht die einzige Kritik, die deutlich wird. Auch die Stimmen von Verschwörungstheoretikern werden immer lauter. Wie sorgen Sie dafür, dass sich das Land nicht spaltet?

Augenblicklich gibt es in der Gesellschaft eine gespaltene Gemütslage. Die Einen brennen für Lockerungen, die Anderen haben große Sorgen von Infektionen. Deswegen ist es wichtig, mit Bedacht vorzugehen, die Bedenken ernst zu nehmen und offen für Gespräche zu sein. Den Verschwörungstheoretikern kann ich nur sagen, dass die Bilder aus New York und Italien keine Fake News waren. Es handelt sich eben nicht um eine mittlere Grippe, und wir sind dem Ausmaß, das das Virus in anderen Ländern angenommen hat, nur knapp entkommen. Das ist vor allem der Einsicht der Bürger zu danken, aber auch die Politik hat klug gehandelt.

Lesen Sie mehr: Wie geht es eigentlich Hannovers Chören?

Das hat zumindest auf Bundesebene dafür gesorgt, dass die Union in Umfragewerten deutlich zugelegt hat. Sind Sie mit der neuen SPD-Führung zufrieden?

Die klugen und besonnenen Entscheidungen der Kanzlerin haben der Union sehr geholfen. Momentan erleben wir ein starkes Handeln der Regierungen, das macht es für Parteiführungen nicht leicht. Ich habe im Übrigen schon länger auch nichts mehr von der CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer gehört. Für die SPD kann ich allerdings sagen, dass wir intern eine wesentlich einheitlichere Diskussion erleben, als das noch vor einem Jahr der Fall war.

Sie sprechen das Regierungshandeln an. Die Oppositionsfraktionen in Niedersachsen fordern mehr Transparenz. Wann werden wir zu einem normalen politischen Zustand zurückkehren?

Niemand will in Deutschland und in Niedersachsen die parlamentarische Demokratie aushebeln, da sind wir anders gestrickt als die Politik in Ungarn. Wir mussten allerdings aufgrund der Gefahr schnell und konsequent handeln und haben dafür eine Grundlage im Infektionsschutzgesetz, das der Landtag beschlossen hat. Im Moment bewegen wir uns wieder auf normale Verhältnisse zu. In der kommenden Woche tagt der Landtag zum Beispiel wieder wie gewohnt, und durch die Änderung der Geschäftsordnung wurden Ausschusssitzungen per Videokonferenz möglich gemacht. Wir sind auf einem guten Weg.

Ihr Weg aus der Krise bedeutet auch, die Automobilindustrie anzukurbeln. Sie haben sich für ein Kaufprämienmodell ausgesprochen. Wie wollen Sie dabei Umweltstandards einhalten?

Zunächst einmal geht es mir dabei beileibe nicht nur um die Herstellerebene. Es geht dabei vor allem um tausende kleinere und mittelständische Zulieferer. Es geht aber auch um Autohäuser und Handwerker. Die Automobilindustrie verzahnt viele Branchen, die vom Kauf profitieren. Das müssen wir nutzen, für die Wirtschaft und gleichzeitig für den Klimaschutz. Es geht um einen Kaufanreiz, der in voller Höhe den Kauf von Elektroautos und Plug-in-Hybriden fördert und in Abstufung den eines guten Verbrennungsmotors. Bisher gibt der Markt für Elektrofahrzeuge noch keine hohen Zahlen her, das wird sich in den kommenden zwei Jahren allerdings ändern. Darum spreche ich mich klar dafür aus, auch diejenigen zu unterstützen, die sich heute einen Verbrennungsmotor kaufen und in zwei Jahren auf ein Elektroauto umsteigen.

Das klingt aber wenig nachhaltig.

Ist es aber! Es geht um eine wirksame Verjüngung der Fahrzeugflotte mit viel weniger Emissionen. Im Moment sind auf unseren Straßen zwanzig Millionen Fahrzeuge mit einer Euro-drei- oder Euro-vier-Plakette unterwegs. Wenn diese Autos durch moderne, umweltfreundliche Nachfolger ersetzen, tut das dem Klima richtig gut.

Von Mandy Sarti