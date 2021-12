Weihnachtspostamt in Himmelsthür stellt Brief-Rekord auf

Hannover

Deutschlands ältestes Weihnachtsmannpostamt in Himmelsthür, das zum fünften Mal seinen Sitz im Pattenser Postverteilzentrum hatte, hat in diesem Jahr einen absoluten Rekord aufgestellt: Nie zuvor haben die acht Mitarbeiter so viele Briefe beantwortet wie in diesem Jahr.

Nach Angaben von Post-Sprecher Jens-Uwe Hogardt wurden insgesamt 50.000 Briefe im Namen des Weihnachtsmanns beantwortet. „3000 mehr als in den Vorjahren. Und das, obwohl wir für unser Weihnachtspostamt keine Werbung machen“, so der Sprecher.

Briefe aus 59 Ländern – Taiwan ist Spitzenreiter

Aus 59 Ländern hatten Kinder, Familien und sogar ältere Menschen an den Weihnachtsmann geschrieben, die weitaus meiste Post kam jedoch aus Deutschland. Aus dem Ausland waren in diesem Jahr vor allem die Kinder aus Taiwan, Russland und Frankreich besonders schreibfreudig. Hogardt: „Auch von den Faröer-Inseln und aus Brasilien haben Kinder an den Weihnachtsmann geschrieben.“

„Corona soll endlich verschwinden“

Ein Wunsch war dabei, wie schon im vergangenen Jahren, in vielen Briefen immer wieder zu lesen: „Corona soll endlich verschwinden.“ Post-Sprecher Hogardt: „Die Pandemie beschäftigt viele Kinder. Der Wunsch nach Gesundheit und Normalität steht bei vielen im Fokus.“ Bei den leichter zu erfüllenden Geschenkewünschen standen neben Puppen und Spielzeugen vor allem Spielekonsolen, Tablets und Mobiltelefone ganz oben auf den Wunschzetteln.

Neben dem Postamt in Himmelsthür gibt es in Niedersachsen zwei weitere Weihnachtspoststuben. Insgesamt gingen dort 80.000 Briefe ein.

Von Britta Lüers