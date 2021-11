Weihnachtsmärkte 2021 in Niedersachsen: Welche sind geöffnet - und welche abgesagt?

Hannover

Schon im letzten Jahr sind viele Weihnachtsfans verzweifelt. Denn im November 2020 kam der Lockdown und damit folgten überall die Weihnachtsmarkt-Absagen. Doch eins blieb: Die Vorfreude auf die Weihnachtsmarktsaison 2021.

Trotz erneut steigender Inzidenzen sind in diesem Jahr eine Vielzahl von Weihnachtsmärkten eröffnet worden – meist unter besonderen Corona-Regeln. Einige Veranstalter haben sich jedoch auch früh dazu entschieden, ihre Advents- und Weihnachtsevents abzusagen.

Hier gibt es eine Übersicht, welche Weihnachtsmärkte in Niedersachsen geöffnet sind – darunter ein paar echte Geheimtipps. Auch erklären wir, welche Corona-Regeln beim Weihnachtsmarktbesuch in den verschiedenen, niedersächsischen Städten beachtet werden müssen. Weiter unten finden Sie eine Liste der Weihnachtsmärkte, die bereits abgesagt wurden.

Weihnachtsmärkte in Hannover

Der Weihnachtsmarkt in Hannovers Innenstadt ist am 22. November eröffnet worden. Der Weihnachtsmarkt an der Marktkirche soll bis zum 22. Dezember laufen. Die Weihnachtspyramide am Kröpke soll bis zum 9. Januar 2022 stehen. Die Stände am Hauptbahnhof bleiben bis zum 30.12. aufgebaut.

Im Stadtteil List gibt es seit dem 22. November rund 50 Buden. Abgebaut werden die Buden in der Lister Meile am 22. Dezember.

Kostümierte Künstlerinnen von Art Tremondo laufen über den Weihnachtsmarkt in Hannover. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Corona-Regeln: Überall dort, wo gegessen und getrunken wird, gilt in Hannover die 2-G-Regel: Nur Geimpfte und Genesene können etwas verzehren.

Corona-Nachweis: Budenbetreiber kontrollieren Impfpässe und Personalausweise. Damit Gäste sich nicht an jeder Bude ausweisen müssen, bekommen sie Bändchen um die Handgelenke. Ungeimpfte können über den Markt flanieren, dürfen aber nicht verzehren. Theoretisch können sie aber an Ständen mit Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck einkaufen.

Maskenpflicht: Es gilt die Maskenpflicht im Innenstadtbereich. Die Maske darf nur kurz abgenommen oder angehoben werden, wenn gegessen oder getrunken wird.

Auf manche Attraktionen müssen die Weihnachtsmarkt-Liebhaberinnen und -Liebhaber in Hannover verzichten. So fehlt das Eingangstor am Platz der Weltausstellung, auch Bühnen auf dem Markt gibt es nicht. Grund: Um Gedränge zu vermeiden, wird überall mehr Abstand eingeplant. Daher fehlt auch das Finnen-Zelt auf dem Ballhofplatz ebenso wie der Wunschbrunnenwald auf dem Holzmarkt.

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Sogar am 24. Dezember öffnen die Buden von 11 bis 14 Uhr. Auch in der Zeit vom 26. bis 30. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt am Hauptbahnhof von 11 bis 20 Uhr. Nur am 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.

Die 18 Meter hohe Weihnachtspyramide am Kröpke öffnet täglich von 11 bis 21 Uhr. Am 24. Dezember sowie am 31. Dezember ist sie von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember öffnet die Weihnachtspyramide von 12 bis 19 Uhr, am 27. Dezember von 11 bis 21 Uhr. Vom 2. bis zum 9. Januar sind die Öffnungszeiten wieder 11 bis 21 Uhr.

Der Weihnachtsmarkt in Hannovers Altstadt heißt Besucherinnen und Besucher täglich von 11 bis 20 Uhr willkommen.

Der Weihnachtsmarkt in der Lister Meile hat täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen zu den Weihnachtsmärkten in Hannover gibt es hier.

Braunschweiger Weihnachtsmarkt

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt öffnete am 24. November und soll bis zum 29. Dezember bleiben. Insgesamt 115 Stände locken zum Weihnachtsmarkt-Besuch rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode.

Der Braunschweiger Weihnachtsmarkt lädt Besucherinnen und Besucher vom 24.11. bis zum 29.12. an insgesamt 115 Stände rund um den Dom St. Blasii und die Burg Dankwarderode zum Stöbern und Glühweintrinken ein. (Archivbild 2019). Quelle: Stadtmarketing Braunschweig

Corona-Regeln: Es gilt die 2-G-Regel für Gastronomieflächen, bei der Nutzung der Fahrgeschäfte sowie beim Verzehr von Getränken und Speisen. Ausgenommen sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und Menschen, die nicht geimpft werden können.

Corona-Nachweis: Wenn die Besucherinnen und Besucher den 2-G-Nachweis erbracht haben, bekommen sie einen tagesaktuellen Stempel. Als Alternative dazu bieten die Braunschweig Stadtmarketing GmbH und der Schaustellerverband Braunschweig Weihnachtsmarkt-Bändchen an. Die sind für die gesamte Dauer des Marktes ohne erneuten Nachweis gültig. Die Bändchen sind gegen eine Gebühr von einem Euro an rund 25 Ständen auf dem Braunschweiger Weihnachtsmarkt erhältlich.

Maskenpflicht: Auf der gesamten Marktfläche gilt eine Maskenpflicht.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist der Braunschweiger Weihnachtsmarkt von Montag bis Sonnabend jeweils von 10 bis 21 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Markt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember ist Marktruhe.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Osnabrück

Der Osnabrücker Weihnachtsmarkt ist bereits am 15. November gestartet. Die Stände und Buden umrahmt vom alten Rathaus, St. Marien sowie dem Dom St. Peter sollen bis zum 22. Dezember aufgebaut bleiben.

Der Weihnachtsmarkt in Osnabrück hat bereits seit dem 15. November geöffnet. Quelle: Detlef Heese

Corona-Regeln: Auch auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt gilt die 2-G-Pflicht. Es kommen Bändchen zum Einsatz, die die Gäste dazu berechtigen, Speisen und Getränke zu kaufen. Die Bändchen erhalten Besucherinnen und Besucher an acht Ausgabestellen am Domhof gegenüber des Doms.

Corona-Nachweis: An den Ausgabestellen am Domhof wird kontrolliert, ob die Besucherinnen und Besucher vollständig geimpft oder genesen sind. Für Genesene gilt: Der positive PCR-Test darf nicht älter als sechs Monate sein. Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres sind von der Regelung ausgenommen.

Maskenpflicht: Seit dem 24. November gilt auf dem Osnabrücker Weihnachtsmarkt die Maskenpflicht – und zwar für Besucherinnen und Besucher und für Passanten gleichermaßen.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist der Markt täglich von 12 bis 21 Uhr. Am 21.11.2021 bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Weitere Informationen sowie eine Corona-Ampel zu den Besuchszahlen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Göttingen

Auch der Göttinger Weihnachtsmarkt ist eröffnet worden: Start war am 22. November und der Markt soll planmäßig bis zum 29. Dezember geöffnet bleiben. 70 Stände laden zum Weihnachtsmarkt-Besuch rund um das mittelalterliche Alte Rathaus und die Johanniskriche.

Der Weihnachtsmarkt in Göttingen startete unter Corona Bedingungen. Quelle: Christina Hinzmann

Corona-Regeln: Der Besuch des Göttinger Weihnachtsmarktes ist in diesem Jahr unter der 2-G-Regelung möglich: Besucherinnen und Besucher, die 2G nachgewiesen haben, bekommen ein farbiges Bändchen.

Maskenpflicht: Die Maskenpflicht gilt. Nur beim Essen und Trinken kann die Maske abgesetzt werden.

Öffnungszeiten: Der Markt hat von Montag bis Sonntag von 10 bis 20.30 Uhr geöffnet, an Sonntagen von 11 bis 20.30 Uhr. Vom 24. bis zum 26. Dezember ist der Weihnachtsmarkt geschlossen.

Weitere Informationen gibt es hier.

Wintermärchen Schloss Marienburg

Am 27. November startete das Wintermärchen auf dem Schlossplatz der Marienburg. Dabei verwandelt sich Eingangshalle, Rittersaal und Speisesaal in eine Märchenwelt – mit üppig geschmückten Tannenbäume, lebensgroßen Nussknacker, einer festliche Tafel und funkelnden Lichterspielen. Aussteller wird es in diesem Jahr allerdings nicht geben. Das Wintermärchen soll bis zum 19. Dezember andauern.

Im weihnachtlichen Innenhof des Schloss Marienburg treten Chöre und Musikzüge auf. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell, Zuckerwatte und Glühwein. Quelle: Rainer Dröse

Corona-Regeln: Der Besuch des Schlosses und des Cafés Marie ist nur unter der 2-G-Regelung möglich.

Corona-Nachweis: Es wird ein Nachweis über eine vollständige Impfung oder die Genesung kontrolliert.

Maskenpflicht: Es gilt die Maskenpflicht. Kinder unter sechs Jahren sind von der Pflicht ausgenommen. Kinder zwischen sechs und 14 Jahren benötigen laut Veranstalter eine Alltags-Mund-Nasen-Bedeckung.

Öffnungszeiten: Das Wintermärchen lädt Besucherinnen und Besucher von freitags bis sonntags, jeweils von 11 bis 20 Uhr. In der Zeit vom 27. bis 30. Dezember sowie vom 2. bis zum 9. Januar können Besucherinnen und Besucher täglich von 11 bis 18 Uhr kommen. Tickets kosten 12,50 Euro für Erwachsene und 9,50 Euro für Kinder im Alter von 6 bis 17 Jahren. Familientickets gibt es für 40 Euro.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsstadt Lüneburg

In Lüneburg ist eine Weihnachtsstadt mit insgesamt elf Weihnachtsmärkten entstanden. Die Aktion „Lüneburg leuchtet“ hüllt dabei vom 24. November bis zum 27. Dezember zudem das Rathaus, die Brausebrücke und die drei Innenstadtkirchen in weihnachtliches Licht. Gleichzeitig gibt es Licht-Projektionen rund um die St. Johannis- und St. Michaeliskirche, die Kaimauer am Alten Kran und am Glockenhaus.

Der Lüneburger Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz lädt Besucherinnen und Besucher vom 24. November bis zum 23. Dezember. Quelle: Philipp Schulze

Corona-Regeln: Zutritt haben Besucherinnen und Besucher zu den Weihnachtsmärkten unter der 2-G-Regelung. Kinder unter 18 Jahren sind bei der Regelung ausgenommen.

Corona-Nachweis: An allen Eingängen der Märkte wird der Impf- oder Genesenenstatus sowie die dazugehörigen Personalien kontrolliert. Um diese Überprüfung ein wenig zu beschleunigen, besteht die Möglichkeit, ein Einlassbändchen für die Weihnachtsstadt zu erhalten. Das ist besonders praktisch, wenn ein Besuch der Märkte an mehreren Tagen geplant ist. Das Tragen des Einlassbändchens ist freiwillig.

Maskenpflicht: Es gilt die Maskenpflicht sowohl drinnen als auch draußen.

Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten der verschiedenen Weihnachtsmärkte gibt es hier.

Weihnachtsstadt Celle

In den lichtergeschmückten Gassen und auf den Plätzen der Altstadt in Celle gibt es seit dem 25. November Hütten und Stände, die bis zum 26. Dezember aufgebaut bleiben sollen.

Der Weihnachtsmarkt in Celle hat vom 25. November bis zum 26. Dezember geöffnet. (Symbolbild) Quelle: Fernando Gutierrez-Juarez

Corona-Regeln: Es gilt für den Verzehr von Speisen und den Genuss von Getränken sowie für die Nutzung von Fahrgeschäften die 2-G-Regel. Stände mit Non-Food Angebot oder Kunsthandwerk unterliegen nicht der 2-G-Regel.

Corona-Nachweis: Es muss ein Nachweis am Stand erbracht werden, dass die Person geimpft oder genesen ist. Zur Vereinfachung der Kontrollen gibt es die Möglichkeit, sich ein Bändchen aushändigen zu lassen und an der Hand zu befestigen, welches bei weiteren Ständen mit 2-G-Regel dann vorgezeigt werden kann.

Maskenpflicht: Sowohl in geschlossenen Räumen als auch unter freiem Himmel muss die Corona-Maske getragen werden.

Öffnungszeiten: Von Sonntag bis Donnerstag sind die Öffnungszeiten 11 bis 20 Uhr. Freitags und Sonnabends hat der Markt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Am 25. und 26. Dezember ist der Markt von 12 bis 20 Uhr geöffnet. Am 24. Dezember bleibt der Markt hingegen geschlossen.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Hildesheim

Vom 22. November bis 22. Dezember wird es am historischen Marktplatz, dem Platz An der Lilie sowie in die angrenzenden Bereiche der Hildesheimer Fußgängerzone weihnachtlich.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Hildesheim gibt es Veranstaltungen wie Adventkonzerte und Advensliedersingen. Quelle: Hildesheim Marketing GmbH

Corona-Regeln: Aufgrund des aktuellen Pandemiegeschehens gilt auf dem Hildesheimer Weihnachtsmarkt die 2G-Regelung. Stände mit Non-Food-Angebot oder Kunsthandwerk unterliegen hingegen nicht den 2G-Regelungen.

Corona-Nachweis: Um die Einhaltung der 2G-Regelungen sicherzustellen, werden tagesaktuelle Armbändchen ausgegeben. Die Bändchen werden an drei zentralen Stellen (Rathausapotheke, Jakobikirche und Platz An der Lilie) gegen Vorlage der 2-G-Nachweise erhältlich sein.

Maskenpflicht: Auf dem gesamten Weihnachtsmarkt gilt die Maskenpflicht. Die Maske darf zum Essen und Trinken kurz angehoben werden.

Öffnungszeiten und weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Hameln

Seit dem 26. November bilden in Hameln 70 Hütten und eine riesige Pyramide den Weihnachtsmarkt. Das Glockenspiel des als Adventskalender verkleideten Hochzeitshauses schlägt Weihnachtslieder an. Geöffnet bleiben soll der Weihnachtsmarkt in Hameln bis zum 30. Dezember.

Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Hameln: Trotz strenger Infektionsschutzauflagen zog es viele Besucherinnen und Besucher in die Innenstadt. Quelle: Dana

Corona-Regeln: Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 2-G-Regelung.

Maskenpflicht: Auf dem gesamten Markt gilt die Maskenpflicht.

Öffnungszeiten: Der Markt ist montags bis donnerstags von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Am Freitag und Samstag ist er von 10 bis 22 Uhr geöffnet und am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Bad Pyrmont

Der Weihnachtsmarkt auf dem Brunnenplatz in Bad Pyrmont wurde am 22. November eröffnet. Der letzte Tag des Marktes soll am 23. Dezember sein. Neben Buden und Ständen gibt es Livemusik, Open-Air-Kino und Konzerte.

Der diesjährige Weihnachtsmarkt in Bad Pyrmont dürfte etwas leerer aussehen als der in 2019. Denn: Die Buden wurden mehr verteilt, sodass der Besucherandrang entzerrt werden kann. (Archivbild) Quelle: Archiv

Corona-Regeln: Auf dem Weihnachtsmarkt gilt die 2-G-Regelung.

Maskenpflicht: Auf dem gesamten Markt gilt die Maskenpflicht.

Weitere Informationen sowie die Öffnungszeiten gibt es hier.

Emdener Engelmarkt

In Emden heißt es vom 22. November bis zum 23. Dezember Adventszeit am Meer. Die Stadt in Ostfriesland nahe der Nordsee lockt mit einem Weihnachtsdorf im maritimen Stil mit Weihnachtspyramide als Mittelpunkt des Dorfes. Ab dem 1. Dezember kommt täglich um 17 Uhr der Weihnachtsmann mit Geschenken für die kleinen Besucherinnen und Besucher.

Der Emdener Engelmarkt lädt Besucherinnen und Besucher an die Nordsee. (Archivbild) Quelle: Emden Marketing & Tourismus GmbH

Corona-Regeln: Der Weihnachtsmarkt findet unter der 2-G-Regelung statt. Der Bereich des Weihnachtsmarktes ist eingezäunt und für einen erleichterten Zutritt gibt es Bändchen.

Corona-Nachweis: Gegen Vorlage des Impf- oder Genesenen-Nachweises und eines Ausweisdokumentes erhalten Besucherinnen und Besucher am Eingang oder an der Touristen-Information ein Bändchen.

Maskenpflicht: Es besteht Maskenpflicht.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist der Markt täglich von 11 bis 20 Uhr. Am 31.12.2021 ist die Öffnungszeit 11 bis 16 Uhr.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Oldenburg

Der traditionelle Lamberti-Markt in Oldenburg ist ebenfalls geöffnet: Schon seit dem 16. November lockt er Besucherinnen und Besucher auf den Rathausmarkt und den Schlossplatz. Der letzte Tag des Weihnachtsmarktes in Oldenburg soll der 22. Dezember sein.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher gehen kurz nach der Eröffnung über den Lamberti-Markt in Oldenburg. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Corona-Regeln: Auch auf dem Lamberti-Markt gilt die 2-G-Regelung. Bummeln und Einkaufen in der Innenstadt sind hingegen ohne 2-G-Nachweis möglich.

Corona-Nachweis: Gegen Vorlage des 2-G-Nachweises in Verbindung mit dem Personalausweis erhalten Besucherinnen und Besucher ein farbiges Bändchen, mit dem sie am jeweiligen Tag die Verzehrangebote und Fahrgeschäfte nutzen können. Die Farben wechseln täglich.

Für Geimpfte und Genesene besteht zudem die Möglichkeit, gegen eine Schutzgebühr von einem Euro ein Festivalbändchen an diversen Ausgabestellen zu erwerben, das für die gesamte Laufzeit des Weihnachtsmarktes gilt.

Maskenpflicht: Auf dem kompletten Lamberti-Marktgelände gilt die Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung – auch, wenn Sitzplätze eingenommen werden. Von der Pflicht ausgenommen sind laut Veranstalter nur Personen, für die das Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung oder einer Vorerkrankung nicht zumutbar ist und die dies durch ein ärztliches Attest oder eine vergleichbare amtliche Bescheinigung glaubhaft machen können.

Öffnungszeiten: Der Oldenburger Weihnachtsmarkt ist sonntags bis donnerstags von 11 bis 20.30 Uhr geöffnet. Am Freitag und Sonnabend ist der Markt von 11 bis 21.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es hier.

„Weyhnachtsmarkt“ in Kirchweyhe

Auf dem Kirchweyher Marktplatz ist am 24. November der „Weyhnachtsmarkt“ eröffnet worden. 17 Stände befinden sich um eine sechs Meter hohe Tanne – auf dem in diesem Jahr erstmals eingezäunten Markt. Der 23. Dezember soll in Diepholz der letzte Öffnungstag sein.

In diesem Jahr gibt es Speisen und Getränke für Geimpfte oder Genesene. Der Weihnachtsmarkt in Kirchweyhe ist deshalb eingezäunt. (Symbolbild) Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Corona-Regeln: Es gilt die 2-G-Regelung. Sicherheitspersonal kontrolliert am Eingang zum eingezäunten Bereich den Corona-Nachweis. Damit der Abstand eingehalten werden kann, dürfen maximal 750 Menschen gleichzeitig auf das Gelände.

Öffnungszeiten: Der Markt ist montags bis freitags von 15 bis 21 Uhr und an den Wochenenden von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

Weihnachtsdorf am Thie in Barsinghausen

Der Barsinghäuser Weihnachtsmarkt hat am 22. November eröffnet. Täglich bis zum 30. Dezember soll das Weihnachtsdorf am Barsinghäuser Thie öffnen.

Täglich bis zum 30. Dezember - so Corona will - hat das Weihnachtsdorf am Barsinghäuser Thie geöffnet. Quelle: Mirko Haendel

Corona-Regeln: Es gilt die 2-G-Regelung: Insbesondere der Besuch des kleinen Hüttendorfs bleibt gegen Corona geimpften oder von Corona genesenen Personen vorbehalten – Kinder und Jugendliche unter 18 Jahre ausgenommen.

Corona-Nachweis: Personen, die sich an einem der Stände etwas kaufen möchten, müssen ihre Impf- oder Genesenenbescheinigung vorzeigen.

Maskenpflicht: Für alle Besucherinnen und Besucher, die nicht an einem der Stehtische Speisen oder Getränke konsumieren, gilt die Maskenpflicht.

Öffnungszeiten: Das Weihnachtsdorf hat täglich von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember bleibt der Markt geschlossen.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Verden

Der Weihnachtsmarkt auf dem Verdener Rathausplatz ist ebenfalls am 22. November eröffnet worden. Den Schlusspunkt soll am 21. Dezember ein Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck setzen.

Auch der Weihnachtsmarkt in Verden findet statt. (Symbolbild) Quelle: Franziska Gabbert

Corona-Regeln: Auf dem Verdener Weihnachtsmarkt gilt die 2-G-Regelung.

Maskenpflicht: Auf dem gesamten Markt gilt die Maskenpflicht.

Öffnungszeiten: Von montags bis donnerstags ist der Markt in Verden jeweils von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Freitags und sonnabends öffnet der Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr. An Sonntagen öffnen die Buden von 13 bis 20 Uhr für die Besucherinnen und Besucher.

Weitere Informationen gibt es hier.

Northeimer Münsterweihnacht

Seit dem 22. November lädt die Stadt Northeim Besucherinnen und Besucher zum Weihnachtsmarkt ein: Vor der Kulisse des ehemaligen Klosters „St. Blasien“ mit Märchenfiguren, einem Winterwald, dem Kasperletheaterzelt und einer Eisstockbahn. Der Weihnachtsmarkt soll bis zum 23. Dezember geöffnet bleiben.

Münsterweihnacht Northeim 2021 Quelle: Grösche

Corona-Regeln: Beim Besuch der Northeimer Münsterweihnacht ist die 2-G-Regelung einzuhalten. Gegen Vorlage des Impf-, oder Genesenen-Nachweises wird ein tagesaktuelles Bändchen ausgehändigt, das die Besucherinnen und Besucher für den Erwerb und Verzehr von Speisen sowie Getränken berechtigt. Dieses Bändchen ist an mehreren Ausgabestellen erhältlich, wechselt an jedem Wochentag die Farbe und ist jeweils ausschließlich einen Kalendertag lang gültig. Kinder bis 18 Jahre sind von der 2-G-Regelung ausgenommen. Es muss mit stichprobenartigen Kontrollen des städtischen Ordnungsamtes gerechnet werden.

Maskenpflicht: Auf dem gesamten Weihnachtsmarktgelände gilt die Maskenpflicht (außer beim Essen & Trinken).

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt ist von Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr, Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 13 bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt in Lingen

Am 26. November eröffnete auch der Lingener Weihnachtsmarkt. Auf dem Marktplatz und in den angrenzenden Einkaufsstraßen locken über 30 Buden und Schausteller. Der Weihnachtsmarkt soll bis zum 23. Dezember dauern.

Der Weihnachtsmarkt Lingen ist geöffnet – inklusive Eislauffläche. (Archivbild) Quelle: Lingen Wirtschaft + Tourismus

Corona-Regeln: Auch in Lingen gilt die 2-G-Regel.

Corona-Nachweis: Wenn die Gäste etwas trinken oder essen möchten, müssen sie ihre vollständige Impfung oder Genesung mit Personalausweis und entsprechendem Zertifikat nachweisen. Die Standbetreiber müssen diese Angaben prüfen und das möglichst kontaktlos, beispielsweise mit der CovPass Check-App.

Wer einen gültigen Impf- oder Genesungsnachweis hat, bekommt ein Bändchen und kann damit an allen Buden des Weihnachtsmarktes Speisen und Getränke erhalten. Das Bändchen ist während der gesamten Dauer des Weihnachtsmarktes gültig. Sie sind an allen Getränke- und Imbissständen auf dem Weihnachtsmarkt, an den beiden Testzentren in der Marien- sowie in der Großen Straße und in der Tourist Info (Neue Straße 3A) erhältlich.

Maskenpflicht: Es gilt die Maskenpflicht.

Öffnungszeiten: Der Weihnachtsmarkt ist montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags von 10 bis 19 Uhr, und sonntags von 12 bis 19 Uhr geöffnet, die Gastronomiebetriebe öffnen bis max. 22 Uhr. Die Eislauffläche öffnet Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr.

Weitere Informationen gibt es hier.

Weihnachtsmarkt und Winterzauber in Wolfsburg

Der Weihnachtsmarkt in der Wolfsburger Innenstadt läuft seit dem 22. November – am 26. November wurden jedoch die Corona-Maßnahmen verschärft und die Stände zusätzlich zum Standort auf dem Hugo-Bork-Platz auch unter dem Glasdach vor der City-Galerie eingezäunt.

Der VW-Erlebnispark startet am 26. November seinen „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn und soll bis zum 28. Dezember geöffnet bleiben.

Der Winterzauber in der Autostadt startet am 26. November. Quelle: Autostadt

Corona-Regeln: Seit dem 26. November können Besucherinnen und Besucher die eingezäunten Verkaufsstände nur mit 2-G-Bändchen erreichen. Die Stände im Handwerkereck, an denen keine Speisen ausgegeben werden, sind weiterhin frei zugängig. Und: Alle unter 18 brauchen nirgends ein Bändchen.

Auch in den Genuss des Winterzaubers werden nur geimpfte und genesene Personen mit entsprechendem Nachweis kommen.

Maskenpflicht: Eine Corona-Maske muss getragen werden. Nur wer isst oder trinkt, kann die Maske absetzen.

Öffnungszeiten: Die Eislauffläche ist täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, die Eisdisco täglich von 17 bis 22 Uhr, die Schneewelt täglich von 12 bis 20 Uhr, der Wintermarkt wochentags von 14 bis 22 Uhr und am Wochenende von 12 bis 22 Uhr.

Eintrittspreise für die Autostadt: Von 10 bis 17 Uhr kosten die Tickets 18 Euro inklusive 5 Euro Gastroguthaben und von 17 bis 20 Uhr kosten die Tickets 10 Euro.

Diese Weihnachtsmärkte sind bereits abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie wird es auch in 2021 in Niedersachsen wieder deutlich weniger Advents- und Weihnachtsmärkte geben. Abgesagt wurde bereits:

der Peiner Weihnachtsmarkt

der Duderstädter Weihnachtstreff

der Weihnachtsmarkt Hann. Münden in den Wallanlagen

der Märchenweihnacht im Märchengrund Bad Sachsa

der Weihnachtsmarkt in Goslar

der Oberharzer Weihnachtsmarkt im Bergwerkmuseum

die Weihnachtsschicht am Rammelsberg

der Nikolausmarkt in Rothenburg (Wümme)

der Weihnachtsmarkt bei St. Johannis in Lüneburg

Anmerkung der Redaktion: Diese Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

