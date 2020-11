Hannover

Der hannoversche Landesbischof Ralf Meister ist zuversichtlich, dass viele Weihnachtsgottesdienste auch unter verschärften Corona-Schutzmaßnahmen gefeiert werden können: „Wir gehen weiterhin davon aus, dass Gottesdienste in den angedachten Formaten und mit unseren bewährten Hygienekonzepten im Freien und an anderen Orten stattfinden werden“, sagte der evangelische Theologe am Donnerstag bei der Synode der Landeskirche Hannovers.

Meister ist Ratsvorsitzender der Konföderation evangelischer Kirchen in Niedersachsen und zugleich Leitender Bischof der Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche Deutschlands (VELKD).

Meister kritisierte Medienberichte, die jetzt Weihnachten infrage stellten: „Natürlich findet Weihnachten, das Fest der Menschwerdung Gottes, statt. Das wird es auch noch, wenn wir längst nicht mehr da sind.“ Zuvor hatte er in seinem Bischofsbericht vor der Synode die Corona-Zeit mit einer Exilsituation verglichen, in der Menschen aus ihrer vertrauten Welt vertrieben würden. „Gerade im Exil sind religiöse Feste wie Weihnachten Identitätsmarker.“

Freiluft-Gottesdienste als Alternative

Am Mittwoch hatten Bund und Länder über eine teilweise Verschärfung der Corona-Schutzmaßnahmen in den Wochen bis Weihnachten beraten. Ob Gottesdienste davon betroffen sind, wollen die Kirchen in Niedersachsen mit dem Land klären. Definitive Aussagen seien erst möglich, wenn die Verordnungen auf Landesebene an die neuen Beschlüsse angepasst worden seien, sagte die Bevollmächtigte der Konföderation, Kerstin Gäfgen-Track.

Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) bestätigte solche Gespräche. Zwar müsse die Entwicklung abgewartet werden, doch sollten zumindest Freiluft-Alternativen zum Gottesdienst in den Kirchen möglich sein. Er habe den Eindruck, dass in den Kirchen die Hygienevorschriften „außerordentlich strenggenommen werden“.

Die hannoversche Oberlandeskirchenrätin Andrea Radtke, ebenfalls Bevollmächtigte der Kirchen-Konföderation in Niedersachsen, wies darauf hin, dass die Kirchengemeinden vorausschauend geplant hätten. Viele hätten parallel zu etwaigen Freiluft-Veranstaltungen oder der Nutzung anderer größerer Einrichtungen digitale Angebote entwickelt oder die Frequenz und Dauer ihrer Gottesdienste angepasst.

Weihnachten an „allen Orten feiern“

Die Bedeutung des Weihnachtsfests werde gewürdigt, erklärte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland ( EKD) Heinrich Bedford-Strohm nach den Beschlüssen am späten Mittwochabend. Gleichzeitig betonte er, man wolle Weihnachten feiern „in unseren Gotteshäusern ebenso wie an allen anderen Orten“.

Er betonte, die christliche Weihnachtsbotschaft sende gerade jetzt ein Hoffnungslicht in eine verunsicherte Welt und gebe Halt. „Die Erfahrungen aus den vergangenen Monaten machen mich zuversichtlich, dass wir an Weihnachten kraftvolle Gottesdienste feiern werden“, sagte der bayerische Landesbischof. Die frohe Botschaft von Jesu Geburt „lässt sich auch in diesem Jahr nicht aufhalten“.

Von epd/NP