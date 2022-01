Wegen rasanter Ausbreitung der Omikron-Variante: Kultusministerium legt Notfallplan für Schulen fest

Hannover

Täglich bricht die Zahl der Covid-19-Inzidenz in Niedersachsen Rekorde. Nie war die Zahl der täglichen Neuinfektionen so hoch wie in diesem Januar. Die rasche Ausbreitung der Omikron-Variante könnte deswegen auch zu Personalengpässen führen. Das niedersächsische Kultusministerium reagiert nun auf die neue Situation und legt einen Handlungsrahmen für die Schulen fest. So soll auch bei angespannter Personallage der Unterricht möglich bleiben.

„Wir möchten so viel Klarheit und Handlungssicherheit wie möglich und so viel Beinfreiheit vor Ort wie nötig. Wir geben Leitplanken und Orientierung und respektieren zugleich die sehr unterschiedlichen Ausgangslagen der Schulen im Land“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Donnerstag. Welche schulischen Angebote stattfinden könnten, hingen von der personellen Lage an der jeweiligen Schule ab. Grundsätzlich soll der Präsenzunterricht solange wie möglich aufrechterhalten werden.

Homeschooling für einzelne Klassen oder Jahrgänge

Für den Fall, dass viele Lehrkräfte ausfallen, hat das Kultusministerium nun zwei Stufen festgelegt. In der ersten Stufe sollen Arbeitsgemeinschaften, außerschulische Aktivitäten und Ganztagsangebote ab Klasse sieben gekürzt werden. Ganztagsangebote für die Klassen eins bis sechs werden auf die Notbetreuung reduziert. Doppelbesetzungen von Kursen werden aufgelöst.

Sollte sich die Personallage an den Schulen weiter zuspitzen, sind zusätzliche Einschränkungen möglich. Nach der Stufe zwei, die von der Landesregierung festgelegt wurde, sollen vorzugsweise ältere Klasse mit Ausnahme der Abschlussjahrgänge ins Distanzlernen wechseln. Möglich ist auch, dass einzelne Fächer vorübergehend im Distanzmodell unterrichtet werden. Zudem kann der tägliche Präsenzunterricht für einzelne oder mehrere Jahrgänge eingekürzt werden. Für die Klassen eins bis sechs gilt bei ausfallenden Stunden eine Notbetreuung.

Weitere Infektionsschutzmaßnahmen möglich

Die Schulen können die Maßnahmen aus den Stufen je nach Bedarf miteinander kombinieren. Um das Konstrukt aufrechtzuerhalten, sollen Lehrkräfte, die sich in Quarantäne befinden, aber nicht erkrankt sind, Distanzunterricht anbieten. Das Kultusministerium verweist in seiner Handreichung auch darauf, dass eine einseitige Belastung einzelner Klassen oder Jahrgänge verhindert werden soll.

Wenngleich der Präsenzunterricht an oberster Stelle steht, machte Minister Grant Hendrik Tonne aber auch deutlich: „Trotzdem kann es sein, dass es das Infektionsgeschehen an einzelnen Schulen oder in bestimmten Regionen erforderlich macht, weitergehende Infektionsschutzmaßnahmen zu verhängen. Dafür ist auch weiterhin ausschließlich das örtliche Gesundheitsamt zuständig, nicht die Schule selbst.“

Von Mandy Sarti