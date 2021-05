Wegen Corona: Niedersachsen muss über Jahre sparen

Hannover

Nach der aktuellen Steuerschätzung wird das Land von 2021 bis 2024 rund 4,9 Milliarden Euro weniger einnehmen, als vor der Corona-Krise veranschlagt, sagte Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) am Montag in Hannover. „Das Ergebnis bestätigt leider, dass wir uns über viele Jahre auf erhebliche Steuermindereinnahmen einstellen müssen.“ Dies sei nicht ohne dauerhafte Einsparungen zu kompensieren. Allerdings fällt das Loch in der Staatskasse nach der jüngsten Schätzung nicht ganz so groß aus, wie zunächst befürchtet.

Sparmaßnahmen wird nicht nur das Land Niedersachsen einleiten müssen. Denn nach der Steuerschätzung kommen auch auf die Gemeinden in den kommenden beiden Jahren Rückgänge zu. Ab 2023 werden wieder Zuwächse erwartet.

Von lni