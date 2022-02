Wegen Chipkrise: Volkswagen will fast alle Nachtschichten streichen

Wolfsburg

Es hatte sich angedeutet, nun ist es Gewissheit: Volkswagen will die Nachtschichten in der Produktion im Wolfsburger Stammwerk abschaffen. Entsprechende Pläne präsentierte das Unternehmen dem Betriebsrat am Freitag in der sogenannten Arbeitszeitkommission. Nachdem der Halbleitermangel im gesamte vergangenen Jahr immer wieder für Kurzarbeit gesorgt hatte, zieht er nun auch spürbare langfristige Folgen für das Schichtsystem in Wolfsburg nach sich.

Konkret sollen sämtliche Nachtschichten an der Montagelinie 1 (Tiguan) sowie an beiden Golf-Linien (ML 2 und 3) gestrichen werden. Lediglich die Nachtschicht an der Montagelinie 4, auf der Tiguan, Touran und Tarraco produziert werden, erachtet das Unternehmen noch als notwendig an. Das bedeutet: An den Montagelinien 2 und 3 käme es zu einem Zwei-Schichtbetrieb. Laut VW ist diese Umstellung ab Mai geplant.

Die Montagelinie 1 (Tiguan) läuft bereits seit April 2021 in einem agilen Zwei-Schicht-Betrieb mit einer Dauernachtschicht. Die dazugehörige Protokollnotiz der entsprechenden Betriebsvereinbarung hatte die Unternehmensseite noch 2021 aufgekündigt. Die Kündigungsfrist läuft bis Ende März, ab Ostern muss also ein neues Modell zur Fahrweise her. Dieses sieht nun den Wegfall der Dauernachtschicht an der Montagelinie vor.

Betriebsrat kämpft um Kompensation der Zulagen

Für die Beschäftigten in Wolfsburg wäre diese Umstellung ein großer Schluck aus der Pulle. Die Zulagen für die Nachtschicht machen einen nicht unerheblichen Teil des Verdienstes in der Produktion aus. Das weiß natürlich auch der Betriebsrat. „Die Zuschläge aus den Nachtschichten sind für viele Beschäftigte und deren Familien Teil der monatlichen Kalkulation. Es darf hier keine plötzlichen Einschnitte geben, uns geht es daher um ein Abfedern und Überbrücken. Besonders die Kolleginnen und Kollegen, die schon seit längerer Zeit in Nachtschicht arbeiten, müssen im Fokus stehen“, reagierte die Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo auf die Unternehmenspläne.

Will um Ausgleich für die wegfallenden Zulagen kämpfen: Daniela Cavallo. Quelle: Betriebsrat

Sie kündigte deshalb an, in den anstehenden Verhandlungen für einen Teilausgleich und damit Kompensation zu kämpfen. Cavallo: „Das Thema ist hochgradig mitbestimmungspflichtig, es muss also mit uns Einigkeit über einen Kompromiss dazu her. Unsere Position als Betriebsrat und IG Metall steht daher felsenfest: Wir kämpfen für einen Teilausgleich. Fallen Nachtschichten und damit Zuschläge weg, muss der Entgeltverlust abgefedert werden. Etwas Anderes wird mit uns nicht zu machen sein.“ Bis Ostern sollen die genauen Konditionen verhandelt werden, es gilt viele Detailfragen zu klären.

Wegfall der Schichten ist Teil des Standortpakets

Die Gespräche dürften äußerst schwierig werden. Denn die Verhandlungsposition des Betriebsrates ist nicht die Beste. Schließlich ist die Umstellung des Schichtbetriebs Teil des Standortpaketes, das Voraussetzung für eine künftige ID.3-Produktion in Wolfsburg und damit eine zukunftssichere Aufstellung der Produktion im Stammwerk ist. Der Betriebsrat hatte sich genau dafür im Vorfeld der Planungsrunde im Dezember massiv eingesetzt.

Zudem ist die Umstellung der Schichten in Wolfsburg aufgrund der dramatischen Unterauslastung in der Produktion aus wirtschaftlicher Sicht nachvollziehbar. In der eigentlich größten Autofabrik der Welt liefen 2021 gerade einmal 400 000 Fahrzeuge von den Bändern – ein historischer Tiefpunkt. Selbst im Lockdown-Jahr 2020 wurden 100 000 Modelle mehr produziert. Die Ziele für 2022 sind kaum besser: 570 000 Fahrzeuge sind angepeilt – im Zukunftspakt vereinbart ist eigentlich eine Auslastung von 820 000 Fahrzeugen jährlich, ausgerichtet ist die Fabrik theoretisch sogar auf noch mehr.

Auslastung auf historischem Tiefpunkt

Der anhaltende Halbleiter-Mangel hat diese Vereinbarungen aber gründlich durchkreuzt. Das ganze letzte Jahr über mussten die Beschäftigten an den Linien immer wieder in Kurzarbeit. Für VW eine nicht mehr hinnehmbare Konstellation. „Wolfsburg ist für die Zukunft des Konzerns von elementarer Bedeutung. Eine unserer strategischen Kernaufgaben ist es daher, den Standort weiter zukunftssicher auszurichten. Dafür brauchen wir Planungssicherheit für unser Stammwerk. Die aktuelle Situation ist für alle Beteiligten keine tragfähige Lösung. Um die Wettbewerbsfähigkeit aufrecht zu erhalten und Beschäftigung nachhaltig zu sichern, ist daher eine Anpassung unseres Schichtmodells unausweichlich“, erklärte VW-Personalvorstand Gunnar Kilian am Freitag.

Der Wegfall der Schichten ist für eine zukunftssichere Ausrichtung des Stammwerks nötig, sagt VW-Personalvorstand Gunnar Kilian. Quelle: Kay Nietfeld

Ob man langfristig wieder zum Drei-Schichtbetrieb zurückkehrt ist zumindest fraglich. Im Moment werden in Wolfsburg ausschließlich Verbrenner und Hybride produziert. Deren Absatz nimmt mit der Antriebswende immer weiter ab. Besonders auch der ausschließlich in Wolfsburg produzierte Golf gerät immer weiter unter Druck. Mit dem ID.3 soll zwar ab 2023 endlich auch ein E-Modell in Wolfsburg produziert werden, ob dieser aber reicht, um die Verluste an Arbeitspensum auf der Verbrennerseite auszugleichen, ist vor allem auch angesichts der geringeren Fertigungstiefe bei dem E-Modell längst nicht sicher.

Kämpfen will der Betriebsrat dafür aber in jedem Fall. Selbstverständlich bleibe eine hohe sechsstellige Auslastung des Stammwerkes langfristig weiterhin das Ziel, heißt es in einer Betriebsratsmitteilung. Daniela Cavallo hatten diesen Anspruch für das Stammwerk schon in ihrer Rede bei der Digitalen Belegschaftsinfo im vergangenen Herbst thematisiert: „In Wolfsburg muss es die modernste Produktion geben, in der Effizienz und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen, und an deren Ende die größten Stückzahlen des Konzerns stehen.“

Von Steffen Schmidt/WAZ/RND