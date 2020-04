Der Krisenstab der Landesregierung informiert täglich über die Entwicklungen in der Corona-Krise und den aktuellen Stand der Maßnahmen. Was wird in der neuen Verordnung stehen, die kommende Woche in Kraft treten soll? Die stellverstretende Leiterin des Krisenstabes, Claudia Schröder, nimmt Stellung dazu.