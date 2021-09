Was läuft bei den Grünen gerade falsch, Frau Kura?

Hannover

Niedersachsens Grünen-Chefin Anne Kura im großen NP-Interview.

Frau Kura, Klimaschutz ist das ureigenste Thema der Grünen. Seit der Flutkatastrophe verliert Ihre Partei in Umfragen aber an Zuspruch. Was läuft falsch?

Die Inhalte stehen in diesem Wahlkampf nicht so stark im Vordergrund. Beim TV-Triell am vergangenen Wochenende ging es das erste Mal um die Themen und da war deutlich zu sehen, dass SPD und CDU keine Lösungen für das Problem der Klimakrise haben. Dabei geht es hier um unsere Lebensgrundlagen.

Die Grünen betonen immer wieder, dass sie für mehr Geschwindigkeit beim Klimaschutz stehen. Wie kann die aussehen?

Wir wollen ein Klimaschutzsofortprogramm auflegen. Denn was gerade passiert, genügt einfach nicht, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Wir stehen deswegen für einen massiven Ausbau der Erneuerbaren Energien, den Vorzug des Kohleausstiegs auf das Jahr 2030 und die Solardachpflicht zunächst für Neubauten.

Thema Energiewende

Anne Kura (Bündnis 90/Die Grünen) im Interview Quelle: Nancy Heusel

Im vergangenen Jahr wurden in Niedersachsen gerade einmal 50 Windkrafträder aufgestellt. Wie sollen diese Pläne realistisch umgesetzt werden?

Es muss ein verbindliches Ziel festgeschrieben werden, für den Ausbau brauchen wir zwei Prozent der Landesflächen. Daneben müssen die Genehmigungsverfahren vereinfacht werden.

Ein Problem sind häufig auch die Beteiligungsverfahren. Den Grünen wird vorgeworfen, dass sie mitunter Schuld daran haben, weil sie Umweltaktivistinnen und -aktivisten unterstützten, die die Pläne blockieren.

Das ist ein absurder Vorwurf, bei dem die Interessen der Bürgerinnen und Bürger gegeneinander ausgespielt werden. Am Ende ist es doch so, dass erst die Umweltbewegungen für den Aufbruch beim Klimaschutz gesorgt haben. Es muss darum gehen, die Verfahren zu vereinfachen und die Bürgerbeteiligung an den Anfang des Prozesses zu stellen. Bürgerinnen müssen aktiv an der Energiewende beteiligt werden und profitieren.

Indem der Strom günstiger wird?

Ja, und indem sie in die Projekte gemeinsam investieren können und am Gewinn beteiligt werden, zum Beispiel über Bürgersolaranlagen oder bei Windparks. Die Bundesregierung bremst gerade diejenigen aus, die die Energiewende vor Ort selbst in die Hand nehmen wollen.

Niedersachsen ist ein wichtiger Standort für viele wirtschaftliche Unternehmen. Gerade die Stahlindustrie setzt viel CO2 frei. Wie kann die Transformation gelingen?

Durch einen Klimapakt mit der Industrie. Viele Unternehmen, darunter auch Salzgitterstahl, sind bereit für die Transformation, sie fordern aber Planungssicherheit von der Politik. Deswegen geht es bei dieser Wahl so deutlich darum, die entscheidende Unterstützung zu liefern und klimafreundliche Investitionen abzusichern.

Eine Transformation, die viel Geld kosten wird. Können Sie zusichern, dass die Kosten am Ende nicht auf die Bürgerinnen und Bürger abgewälzt werden?

Klar, wir werden viel Geld in die Hand nehmen müssen. Es findet immerhin der größte Umbruch seit der Industriellen Revolution statt. Deshalb müssen wir die richtigen Prioritäten im Haushalt setzen. Bislang fehlt in der Klimapolitik der soziale Ausgleich, den werden wir einführen.

Wie soll das gelingen?

Wir wollen die Einnahmen aus dem CO2-Preis als Energiegeld pro Kopf zurückzahlen. So profitieren diejenigen mit niedrigen und mittleren Einkommen, weil ihr CO2-Ausstoß deutlich geringer ist. Außerdem wollen wir die EEG-Umlage senken und so teure Strompreise verhindern. Menschen mit niedrigem Einkommen bekommen für Investitionen zusätzlich einen Klimabonus. Aber natürlich lässt sich die soziale Ungleichheit alleine durch die Klimapolitik nicht beheben. Dazu müssen auch entscheidende Punkte in der Sozialpolitik verändert werden.

Thema Klimaschutz und Verkehr

Auf die Sozialpolitik kommen wir gleich zu sprechen, zunächst bleiben wir noch beim Klimaschutz und beim Verkehr: Bis 2030 sollen die Menschen die Hälfte ihrer täglichen Strecke mit Bus und Bahn zurücklegen können. Ein Schienennetz auszubauen, kostet aber viel Zeit und Geld. Wie kann das gelingen?

Wir werden die finanziellen und zeitlichen Ressourcen umverteilen müssen. Es ist unsinnig, noch mehr Autobahnen zu planen und zu bauen, deren Kosten am Ende die Planung deutlich übersteigen. Der Bau der A20, A39 und A33 ist finanziell und mit Blick aufs Klima unverantwortlich.

Sie fordern auch ein Verbot von Verbrennern und maximal Tempo 130 auf den Autobahnen. Geht das nicht auch ohne Vorgaben?

Wenn wir die Klimaschutzziele einhalten wollen, brauchen wir klare Spielregeln. Sie sorgen für Gerechtigkeit und dafür, dass wir auch in Zukunft die Freiheiten von heute haben.

Fridays for Future ist überzeugt, dass mit keinem Wahlprogramm der Parteien die Klimaziele erreicht werden können. Fehlt Ihrer Partei am Ende auch die Innovation?

Wir haben ein Programm aufgestellt, mit dem Deutschland auf den 1,5 Grad-Pfad kommt und für das sich eine gesellschaftliche Mehrheit finden lässt. Natürlich geht beim Klimaschutz immer noch mehr, aber es gilt auch, die Gesellschaft mitzunehmen und Sorgen und Ängste der Menschen ernst zu nehmen.

In diesem Sommer folgt auf eine Klimakatastrophe die nächste, haben wir da überhaupt noch Zeit, auf Sorgen und Ängste zu achten?

Es braucht jetzt sofort mehr Klimaschutz, der soziale Gerechtigkeit und den Erhalt unserer Lebensgrundlagen vereint. Der IPCC-Bericht hat gezeigt, wie dramatisch die Situation ist, aber die Wende ist noch zu schaffen. Außerdem können wir anhand der Umfragen und dem Engagement auf Demos sehen, dass unsere Gesellschaft deutlich weiter ist, als es uns die Brems-Groko glauben lassen will.

Sie fordern zudem ein Klimaschutzministerium mit Veto-Recht. Eine Forderung, für die Ihre Partei viel kritisiert wurde. Wieso sind sie dennoch davon überzeugt?

In den vergangenen Regierungen wurde die Verantwortung zwischen den Ministerien hin- und hergeschoben. Deswegen müssen alle Fäden zusammenlaufen, nur so kann dem Klimaschutz der nötige Stellenwert eingeräumt werden.

Thema Soziales

Neben dem Klimaschutz beschäftigt viele Menschen auch das Thema Rente: Immer weniger Menschen zahlen Rentenbeiträge, immer mehr Menschen erhalten dafür aber Rentenzahlungen. Wie wollen Sie die Rente sichern?

Das soziale Sicherungssystem muss grundlegend auf den Kopf gestellt werden. Dafür braucht es einerseits eine Bürgerversicherung, in die alle Menschen nach dem Solidaritätsprinzip einzahlen – auch Abgeordnete. Andererseits wollen wir einen Bürgerfonds einführen.

Also eine öffentliche Investition in Aktien?

Genau. In Skandinavien gibt es ein solches Modell bereits. Damit das aber ohne Verluste funktioniert, geht es auch hier wieder darum, das Risiko nicht auf die Menschen zu übertragen, sondern in eine öffentliche Verantwortung zu geben. Die Grundrente wollen wir reparieren und zu einer Garantierente oberhalb der Grundsicherung ausbauen. So schützen wir mit einem vom Arbeitgeber finanzierten Mindestrentenbeitrag die Menschen vor Altersarmut, insbesondere Frauen profitieren davon. Damit die Rente aber überhaupt gesichert werden kann, braucht es faire Löhne. Deswegen wollen wir den Mindestlohn sofort auf zwölf Euro anheben. Deutschland kann sich als reiches Land weder die Alters- noch die Kinderarmut leisten.

Wie kann die Kinderarmut verhindert werden?

In Deutschland lebt jedes fünfte Kind in Armut, in Niedersachsen sogar jedes vierte Kind. Das zeigt, dass den Kindern bisher nicht der nötige Stellenwert eingeräumt wird. Wir wollen deswegen die Kindergrundsicherung einführen, die Familien entlastet und automatisch und unkompliziert ausgezahlt wird. Sie muss nur einmal bei Geburt beantragt werden. Alle bisherigen Beiträge in einem festen Garantie-Betrag für jedes Kind gebündelt, es wird neu berechnet, was Kinder zum Leben brauchen.

Wie profitieren finanziell benachteiligte Menschen?

Kinder in Familien mit geringem oder keinem Einkommen bekommen einen Zuschlag. Wichtig ist aber auch, dass die Infrastruktur für Bildung ausgebaut wird. Wir wollen eine Verstetigung der bisher auf das Jahr 2023 befristeten Bundesmittel mit verbindlichen Qualitätsvorgaben. Es darf nicht sein, dass das Geld wie in Niedersachsen in die Finanzierung der Beitragsfreiheit investiert wird, aber nicht in die Qualität der Kinderbetreuung. Deswegen fordern wir ganz klar, dass der Betreuungsschlüssel in Krippen und Kitas unbedingt erhöht wird. Daneben brauchen wir einen Ganztagsgrundschulanspruch.

Außerdem soll es mehr Elternzeit geben. Wieso?

Wir wollen Familien stärker unterstützen und das Elterngeld insgesamt auf 24 Monate erhöhen. So können sich die Partnerinnen und Partner besser abwechseln, was auch zu mehr Geschlechtergerechtigkeit führt. Familie ist für uns dabei nicht an die Eltern gekoppelt, sondern überall dort, wo Kinder leben.

Sie schauen zudem auf die Pflege und wollen die Arbeitsbedingungen verbessern. Muss die Politik unbedingt eingreifen?

Während der Pandemie wurde zwar der Pflegebonus intensiv und lange diskutiert – die Bezahlung der Pflegekräfte hat sich aber nicht nachhaltig verändert. Damit die Pflegeberufe attraktiver werden und die Pflegenden nicht ausbrennen, müssen wir die Bedingungen deutlich verbessern. Niemand möchte in einer Gesellschaft leben, in der die Pflege nicht wertgeschätzt wird.

Und wie muss die Wertschätzung aussehen?

Es braucht einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag, der Personalschlüssel muss verbessert und die 35-Stunden-Woche eingeführt werden.

Daneben machen Sie sich für ein selbstbestimmtes Sterben stark. Erklären Sie mal.

Sterben ist etwas sehr Persönliches. Zum Recht auf ein freies und selbstbestimmtes Leben gehört auch ein Recht auf den freien und selbstbestimmten Tod in Würde. Seit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 2020 ist Sterbehilfe zu Recht nicht mehr strafbar. Der Zugang zur Sterbehilfe und ein entsprechendes Schutzkonzept müssen jetzt geregelt werden.

Von Mandy Sarti