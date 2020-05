Das Leben kehrt an die Strände zurück. Einige waren wegen der Corona-Pandemie gesperrt. An diesem Wochenende gibt es schon deutlich mehr Möglichkeiten. Bei Ausflügen in den Harz ist Vorsicht geboten. Wir beantworten die wichtigsten Fragen für Wochenendausflügler, die es jetzt ans Meer oder in die Berge zieht.