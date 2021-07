Warum in Niedersachsen 24 Schulen für immer schließen

Hannover

Am letzten Schultag vor den Sommerferien ertönt der Gong an 24 Schulen in Niedersachsen zum letzten Mal, die Schulen schließen am Mittwoch für immer. Betroffen sind auch mehrere Förderschulen und Grundschulen, wie das Regionale Landesamt für Schule und Bildung mitteilte. Rückläufige Schülerzahlen sind dabei nur einer der Gründe, auch strukturelle und finanzielle Aspekte spielen eine Rolle - und dank der Inklusion werden für Kinder mit einer Behinderung nach und nach weniger Förderschulen benötigt.

Auf dem Schulhof der Grundschule Wildemann im Oberharz ist es wie ausgestorben. Am Mittwoch schließt die Schule in dem ehemaligen Bergwerksort mit kaum noch 800 Einwohnern endgültig. Zuletzt gab es an der Schule nur noch 15 Schüler, eine Lehrkraft und eine Direktorin. Anfang des letzten Schuljahres kurz vor Ende der Sommerferien war niemand mehr da, der die Kinder unterrichten konnte, denn Lehrkraft und Schulleitung fielen aus. Deshalb wurden schon seit Beginn des aktuellen Schuljahres die Schüler in die Grundschule Clausthal integriert.

Manche Klassen nur noch mit ein oder zwei Schülern

Tatjana Gewecke hatte die Leitung der Schule in Wildemann vorübergehend mit übernommen. Sie ist Direktorin der Grundschule Clausthal, die rund fünf Kilometer von der Grundschule Wildemann entfernt ist. „Zum Teil bestanden manche Klassen nur noch aus ein bis zwei Schülern“, sagt die Direktorin. Die Schülerzahlen seien so stark rückläufig gewesen, dass für die nächsten Schuljahre nicht gesichert war, ob ausreichend Klassen zusammenkommen. Der Wegzug mancher Familien habe die Situation noch verschärft. Dies gab den Ausschlag zur endgültigen Schließung. „Die Kinder haben sich in diesem Jahr wunderbar eingelebt und sind froh, dass sie hier verbleiben können“, sagt Gewecke.

17 Schulen werden neu eröffnet

Die Errichtung, Aufhebung und Organisation von öffentlichen Schulen regelt das Niedersächsische Schulgesetz. Demnach sind die Städte als Schulträger verpflichtet, Schulen zu errichten, zu erweitern, einzuschränken, zusammenzulegen, zu teilen oder aufzuheben, wenn die Entwicklung der Schülerzahlen dies erfordert. Dafür bedürfen die Schulträger der Genehmigung der Schulbehörde. Rund 17 Schulen werden nach Angaben des Regionalen Landesamts zum neuen Schuljahr aber auch neu eröffnet.

Schule an Landkreis verkauft

Anders als in Wildemann kann sich die Altstädter Grundschule in Celle nicht über zu wenig Schüler beklagen. Trotzdem öffnet auch sie am Mittwoch zum letzten Mal ihre Schultore. Die Schule wurde an den Landkreis verkauft, der dort eine Sprachheilschule einrichten möchte. „Wir müssen nächste Woche das Gebäude räumen. Das ist schade, es wird wenig auf die Kinder geguckt“, sagt die Schulleitung, die namentlich nicht genannt werden möchte. Die Kinder hätten keine Lobby, weil die Eltern nicht die Möglichkeit hätten, ihren Unmut loszuwerden.

Kritik vom Landeselternverband

Der Landeselternverband Niedersachsen kritisiert Schließungen von Schulen. „Schülerinnen und Schüler werden aus ihrem Umfeld herausgerissen“, sagt der Elternratsvorsitzende Michael Guder. Man müsse schauen, welche Maßnahmen ergriffen werden könnten, um derartige Schulschließungen zu verhindern. „Die Betriebswirtschaft kann kein ausschlaggebendes Argument sein.“

Grundschulen sind nach Angaben des Landeselternrats im Gegensatz zu anderen Schulformen in der Regel unkomplizierter zu schließen, weil Schulträger die Entscheidung allein treffen können. Bei Grundschülern könne man nicht davon ausgehen, dass sie selbst Protest organisieren. Hier müssten Eltern alle Möglichkeiten nutzen, dagegen vorzugehen, sagt Guder. Gerade die Pandemie verstärke die Belastung der Schüler. Zudem würden Zusammenführungen von Schulen zu vollen Klassen führen, gerade für Lehrkräfte werde das schwierig.

Gewerkschaft beklagt Mangel an Lehrkräften

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) beklagte unabhängig von den Schulschließungen einen Mangel an Lehrkräften. In jeder Schulgröße müsse es möglich sein, fachliche Vertretungen im Unterricht auf Dauer sicherzustellen. Dies stelle eine enorme Herausforderung dar, besonders in den dünn besiedelten Gebieten Niedersachsens. Die Landesregierung müsse dem Fachkräftemangel endlich entgegentreten, sagt GEW-Landeschefin Laura Pooth.

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Kultusministeriums rund 3000 allgemeinbildende und berufsbildende Schulen mit insgesamt 1,2 Millionen Schülern. „Gute Einstellungsquoten und stabil gute Unterrichtsversorgung haben allerhöchste Priorität in Niedersachsen“, sagte ein Ministeriumssprecher. Im Jahr 2020 konnten 3242 Lehrkräfte eingestellt werden, 2352 schieden aus.

Von Demy Becker, dpa