Warum Corona dick macht: Essen als Therapie

Greifswald

Der volle Kühlschrank lockt. Die nächste Pizza-Lieferung ist nur einen Klick entfernt. Die Schokolade liegt im Regal und sendet verlockende Signale: Iss mich! Ein Glas Rotwein um 14 Uhr am heimischen PC? Kein Problem, der Chef sieht’s ja nicht.

„Dramatische Zahlen“

Die Arbeit im Homeoffice kann dick machen. Eine Studie des Robert-Koch-Instituts belegt, dass im ersten Lockdown die Menschen durchschnittlich etwa ein Kilogramm Gewicht zugelegt haben. Der mittlere Body-Mass-Index stieg von 25,9 auf 26,4. Obwohl für den zweiten Lockdown ab November noch keine belastbaren Daten vorliegen, dürfte sich der Trend fortgesetzt haben, ist Professor Hans Grabe, Leiter der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie an der Uni-Medizin Greifswald, überzeugt. Eine aktuelle Onlineumfrage im Land Brandenburg belegt für die Zeit der Corona-Pandemie eine durchschnittliche Gewichtszunahme von 5,5 Kilogramm. „Das sind dramatische Zahlen“, so Grabe.

Adipositas – Pandemie des Übergewichts Immer mehr Menschen sind zu dick. Bei einem Teil von ihnen führt das zu krankhaften Veränderungen. Adipositas-Betroffene leiden nicht nur an ihrem Gewicht, sie entwickeln häufig schwerwiegende Begleiterkrankungen, unter anderem Diabetes, Schlaf-Apnoe-Syndrom und Herzkreislauf-Erkrankungen. Auch in Mecklenburg-Vorpommern steigt die Zahl der Menschen mit krankhaftem Übergewicht. Laut der SHiP-Studie (Study of Health in Pomerania) stieg der Anteil der Menschen mit einem BMI über 30 innerhalb von 15 Jahren von 24 auf 33 Prozent. „Wir erleben eine Pandemie des Übergewichts“, sagt der Greifswalder Medizinprofessor Hans Grabe. Neben dem Überangebot billiger und ungesunder Nahrungsmittel trage vor allem die Kommerzialisierung des Lebensmittelsektors zur Entwicklung bei. „Der Mensch isst Dinge gern, die besonders süß und fettig sind“, so der Mediziner. Damit das eigene Produkt häufiger gekauft wird, stehe die Lebensmittelindustrie in einem Überbietungswettbewerb. An der Greifswalder Uni-Medizin arbeiten Fachkliniken wie die Psychiatrie und Psychotherapie, die Innere Medizin, die Chirurgie zusammen, um Adipositas-Patienten zu behandeln.

Patienten kommen deutlich mehr Gewicht zurück

Professor Hans Grabe Quelle: UMG

Seit 2015 werden an der Greifswalder Klinik Patienten mit dem Therapieschwerpunkt psychische Erkrankungen und Adipositas behandelt. „Auch wir sehen, dass die Patienten mit deutlich mehr Kilogramm zu uns zurückkommen als in früheren Jahren“, so der Klinikleiter. „Psychischer Stress während der Corona-Pandemie, der durch mehr Essen kompensiert wird, weniger Bewegung – das ist eine ganz ganz ungünstige Kombination, die sich negativ auf das Gewicht auswirkt“, so der Wissenschaftler.

Bewegungsmangel durch Heim-PC

Der Bewegungsmangel ist eine wesentliche Ursache für die zusätzlichen Pfunde. Denn für viele heißt es: Küchentisch statt Büro in der Innenstadt. Der Weg zum PC-Arbeitsplatz ist deutlich kürzer. „Hinzu kommen die limitierten Möglichkeiten, ins Schwimmbad oder zum Sportverein zu gehen, sich mit Freunden zu treffen oder durch die Läden zu shoppen“, sagt Grabe.

Corona verursacht psychische Probleme

Vor allem aber ist Corona für viele Menschen eine psychische Herausforderung: Kinder lernen im Homeschooling, dazu kommt die Sorge um die eigene Gesundheit und die Gesundheit von Verwandten, die mögliche Angst um den Arbeitsplatz, die soziale Isolation: „ Corona verursacht und verstärkt psychische Probleme“, sagt der Mediziner und verweist auf die Vielzahl von Studien, die die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche untersucht haben. „Essen ist in einer solchen Situation eine Form von Selbsttherapie“, so Grabe.

Auch Opiate werden ausgeschüttet

Der Mensch ist von der Evolution her auf Nahrungsaufnahme getrimmt. Nicht nur, weil er Kalorien benötige, sagt Grabe. „Essen und die Sättigung lösen in unserem Gehirn ein unglaubliches Wohlbefinden aus. Essen regt die Neurotransmitter-Sekretion an. Serotonin und sogar körpereigene Opiate werden ausgeschüttet.“

Essrituale dienen der Emotionsregulierung

Die Pizza, das Glas Rotwein oder die Tafel Schokolade neben dem PC: „Das alles sind automatische Essrituale, die unbewusst der Emotionsregulierung dienen“, sagt Grabe. Der Körper braucht es nicht, aber die Psyche sagt: Ich fühle mich irgendwie besser.

Rituale über andere Dinge befriedigen

Den Teufelskreis zu durchbrechen, gelingt nur mit Konsequenz und einem hohen Maß an Selbstdisziplin, so Grabe. Auf die automatischen Essrituale verzichten müsse man nicht. Aber man könne dem Gehirn ein Schnippchen schlagen, indem die Rituale, die Mund, Magen und Hirn so guttun, über andere Dinge befriedigt werden. „Hochkalorische Dinge wie Pizza, Rotwein, Schokolade sind am Arbeitsplatz tabu und dürfen auch gar nicht in der Nähe sein.“ Statt Schokoriegel sollten sich die Homeworker Gemüsestifte neben den PC legen und den Wein durch Wasser ersetzen – was nicht nur die Fettpölsterchen schwinden lässt, sondern auch der Leber guttut.

Gleichmachung der Maßnahmen nicht nachvollziehbar

Und: Die Jahreszeit spielt den coronamüden Heimarbeitern in die Hände. „Der Winter neigt sich langsam dem Ende entgegen. Man kann die Wohnung besser verlassen“, so Grabe. Licht, Sonne, Wärme, Anreize durch die erwachende Natur – all das motiviert, sich draußen zu bewegen. „Bewegung und Sport sind nicht nur für die körperliche, sondern auch für die psychische Gesundheit wichtig“, so Grabe. Deshalb sollte dort, wo die Zahl der Neuinfektionen niedrig ist, auch wieder die Öffnung von Fitnessstudios, Sport- und Schwimmhallen möglich sein. „Eine Gleichmachung der Maßnahmen ist nicht nachvollziehbar.“

Von Martina Rathke/RND