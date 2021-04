Warum Biologin Kirsten Traynor so auf Bienen fliegt

Hannover

Die Biologin Kirsten Traynor erklärt im NP-Interview, warum Blühwiesen so wichtig für Wildbienen sind.

Was macht für Sie die Faszinationen der Bienen aus?

Wenn man einen Bienenstock öffnet, ist man einfach begeistert. Zuerst sieht es aus wie Chaos, aber mit der Zeit kann man die Bienen lesen und verstehen. Ich finde es faszinierend, dass so viele nebeneinander leben können und sich verstehen. Und sie sind natürlich wichtig für die Bestäubung der Pflanzen. Wobei: Wenn wir das Wort Bienen hören, denken die meisten an Honigbienen. Diese sind tatsächlich nicht gefährdet, immer mehr Menschen imkern. Aber es gibt mehr als 20.000 Bienenarten weltweit, das sind überwiegend Wildbienen. Sie leben allein, in der Erde, an Baumstämmen, in Pflanzen, nisten auch allein. Auch die Hummel ist eine Wildbiene und eine Königin gründet selbst das soziale Nest. Viele Wildbienen gelten als gefährdet.

Wer ist der größte Feind der Wildbienen?

Das ist der Klimawandel und die Tatsache, dass die Bienen nicht genug Nahrung haben. Wir hatten früher vielmehr Blühstreifen an auch kleineren Agrarfeldern. Die fehlen den Insekten. Dazu kommt, dass viele Menschen privat den perfekten Rasen wollen, sie tolerieren keinen Klee oder Löwenzahn. Eine Rasenfläche ohne Blüten aber ist eine Nahrungswüste für die Wildbienen. Wir brauchen mehr pollen- und nektarreiche Pflanzen. Das andere Problem hat mit dem Klimawandel zu tun: Studien zeigen, dass die Pollen durch den Anstieg von C02 weniger Proteine haben, sie sind nicht so nährstoffreich, wie sie einmal waren.

In Hannover gibt es eine neue Blühwiese für Wildbienen. Können solche Wiesen die Insekten retten?

Solche Blühwiesen sind fantastisch. Auch weil viele Menschen sehen, wie schön diese sind und dann gestalten sie ihre Grundstücke neu. Wenn wir alle im Garten nur einen Quadratmeter pro Person so bepflanzen würden, würde das sehr helfen. Wildbienen wie Sandbienen fliegen nicht weit, ihr Sammelverhalten ist auf 300 bis 500 Meter Umkreis begrenzt. Da ist es gut, wenn man im Garten oder auch auf dem Balkon bienenfreundliche Blumen anpflanzt.

Welches Ziel verfolgen Sie in Celle als neue Leiterin des Instituts für Bienenkunde?

Wir untersuchen die für die Bienen gesundheitsschädlichen Faktoren. Da ist etwa die Varroa-Milbe, das ist ein Parasit, der die Brut und auch die erwachsenen Bienen angreift. Diese Varroa kann auch Viren übertragen, und diese können das Verhalten der Bienen ändern. Es scheint, dass die Haltungsdichte der Bienen vor der Mandelbestäubung – zumindest in den USA – die Virulenz der Varroa unterstützen. Durch Globalisierung wurde die Varroa weltweit, bis auf Australien, verteilt.

Was begünstigt die Varroa?

Man versucht, Bienen zu züchten, die resistent gegen diese Parasiten sind. Aber Bienen sind ja nicht nur im eigenen Volk auf dem eigenem Grundstück. Sie fliegen raus, können andere, fremde Bienen auf gleichen Blüten treffen oder die Viren durch die Varroa-Milbe werden auf den Blüten hinterlassen So können die Viren auch gesunde Völker infizieren. Es gibt viele Imker in Amerika, die nichts gegen die Milben unternehmen, weil sie meinen, die werden von selbst resistent. Andere machen das nicht und so kann sich die Varroa-Milbe weiterverbreiten, denn es gibt keine isolierten Populationen. In der Natur hat man nicht diese Bienendichte, die man durch Imkerei nun auch in den Großstädten hat.

Ist also die Varroa-Milbe für die Biene das, was für uns das Coronavirus ist?

Das könnte man so sagen. Varroa überträgt Viren, die ähnliche Auswirkungen für die Bienen haben. Die Bienen können sehr krank werden. Und wenn ein Bienenvolk sehr schwach ist, können sich die Viren weiterverbreiten etwa durch Räuber.

Von Petra Rückerl