Lebenstedt

Am Mittwochvormittag kam es in Lebenstedt zu einem kuriosen Verkehrsunfall. Auf dem obersten Parkdeck eines Parkhauses in der Bocholter Straße, beschleunigte aus bislang unbekannter Ursache ein 83-jähriger Autofahrer seinen PKW und stieß zweimal gegen eine Betonseitenwand. Durch den Stoß stürzten Teile der Wand hinab, weitere Teile blieben in circa sieben Meter Höhe hängen. Sowohl der Fahrer als auch die 81-jährige Beifahrerin wurden anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Der Sachschaden konnte bislang nicht abgeschätzt werden.

Von RND/ras