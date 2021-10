Offenbar trat eine Seniorin am Montagvormittag in Wolfsburg auf die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Busfahrer legte vergeblich eine Vollbremsung hin. Ein Rettungshubschrauber brachte das Opfer in eine Uni-Klinik. Zudem erlitt eine Hochschwangere einen Schock.