Die Corona-Zahlen steigen – der Anteil der britischen Mutation nimmt deutlich zu. Am Montag beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Pandemie. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich am Donnerstag wenig überzeugt, dass die Lage weitreichende Lockerungen zulasse.