Von Walsrode nach Hannover: Vierjähriger büxt aus und fährt alleine Zug

Ein Vierjähriger ist auf einem Spielplatz in der Nähe der Großeltern in Walsrode (Heidekreis) ausgebüxt und allein Zug gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde der Junge aus Bad Fallingbostel zuletzt von der Mutter auf der Anlage gesehen.

Anschließend sei er spurlos verschwunden - für mehrere Stunden. Der Ausreißer wurde dann im Regionalzug nach Hannover von einer Zugbegleiterin angesprochen und am Hauptbahnhof an die Bundespolizei übergeben.

Am Bahnhof Walsrode war es ihm gelungen, in einer Schülergruppe unbemerkt in den Zug zu steigen.

