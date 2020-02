Vom Wahn getrieben: 62-Jähriger tötet Lebensgefährtin

Hannover

Am Ende des Urteils haucht Michael W. (62) leise: „Ich weiß!“ Richter Stefan Joseph hatte dem Beschuldigten am Mittwoch noch mal klar gemacht, dass die Strafe das Geschehene nicht rückgängig machte. Am 21. September 2019 hatte W. seine Lebensgefährtin mit einem Hammer im Schlaf erschlagen. Das ist ein klassischer Mord. Doch anstatt lebenslang ins Gefängnis einzufahren, darf der Ingenieur seinen Wahn in der Psychiatrie behandeln lassen.

Der Hammermörder war seit langer Zeit manisch-depressiv. In den Monaten vor der schrecklichen Tat im beschaulichen Rumbeck, einem Ortsteil von Hessisch-Oldendorf (Kreis Hameln) entwickelte W. eine wahnhafte Angst vor dem sozialen Abstieg. Doch das hätte für die Aufhebung der Schuldlosigkeit noch nicht gereicht, erklärte Richter Joseph. „Hinzu kam noch ein religiöser Wahn“. In Briefen und Mails beschrieb sich der gläubige Mann als von „Gott verworfen“. Er müsse ohnehin im „Fegefeuer brennen“. Der Grund für das Hirngespinst: W. hatte sich von seiner früheren Frau scheiden lassen.

Religiöser Wahn war Auslöser für den Mord

Warum Michael W. seine „Kati“ tötete, konnte die psychiatrische Sachverständige nur so begründen: „Es war Teil seiner Wahndynamik.“ Vor Gericht hatte der 62-Jährige erklärt, dass er seine Lebensgefährtin vor dem Elend des sozialen Abstiegs bewahren wollte. Das glaubte die Schwurgerichtskammer nicht. „Die Tötung ihrer Freundin war ihre Befreiung“, so der Richter. Michael W. habe die Kraft zum Suizid gefehlt. Der Beschuldigte sei ein sehr selbstbezogener Mensch mit einem Hang zum Selbstmitleid.

Es gibt handfeste Hinweise, dass der Täter planvoll sein Verbrechen beging. So googelte er zum Beispiel einen Tag vor der heimtückischen Attacke Begriffe wie „ Mord“ oder „Untersuchungshaft“. Achtete vor der Tat auf Geräusche. Aus Angst „Kati“ könne erwachen.

Es besteht Wiederholungsgefahr

Doch der Wahn zu verelenden und die krankhafte Religiösität seien wie zwei Gänge gewesen, die aufeinander zuführten. „Sie waren wie in einem Tunnel“, befand Richter Joseph. Der Mord sei dann wie eine Explosion gewesen. Die Tat sei in den Worten des Täters kulminiert: „Warum lebst Du immer noch?“ Das Opfer hatte die massiven Schlägen auf den Kopf in der Tat ein paar Stunden überlebt, bevor sie im Krankenhaus verstarb.

Wenn der Beschuldigte in Freiheit wäre, würde er sich wieder eine sehr komplizierte Beziehung suchen. Da er auf Grund seiner Selbstbezogenheit keine Einsicht in seine Erkrankung zeige, sei Michael W. gefährlich. „Ihre Behandlung wird lange dauern“, befand Richter Joseph. Die Psychiaterin hatte dem beleibten Mann eine Wiederholungsgefahr attestiert. Schließlich sei er schon über die Grenze gegangen. Das Urteil ist rechtskräftig.

Von Thomas Nagel