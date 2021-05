Wolfsburg

VW mag mit dem Käfer die Massen mobilisiert und mit dem Bulli das Wirtschaftswunder beflügelt haben, doch später waren die Niedersachsen oft hintendran. Das gilt nicht nur für Modelle wie Touran oder Tiguan, die ihr Segment von hinten aufrollen mussten, sondern das war schon in den 1950er und 1960er Jahren so.

Als Konkurrenten wie Ford oder Opel ihre Modellfamilien längst aufgefächert hatten, fuhr Volkswagen noch immer nur zweigleisig. Und von der Mittelklasse war damals noch keine Rede. Bis Vorstand Heinrich Nordhoff nach fünf Millionen Käfern doch mal nach einem größeren Auto verlangte, analog zu Ford Taunus 17M und Opel Rekord A.

„Typ 3“: Passat sollte Ford Taunus und Opel Rekord die Stirn bieten

So strebte VW mit einer neue Baureihe in die Mittelklasse. Und weil die nach Käfer und Transporter die dritte war, wurde sie intern als Typ 3 geführt und hat diesen Namen bis heute behalten. Offiziell allerdings wurde das neue Topmodell bei der Premiere auf der Internationalen Automobilausstellung (IAA) vor 60 Jahren im September 1961 als VW 1500 enthüllt, kann man in der Werkschronik nachlesen.

Zwar trug der Zweitürer ein schlichtes, schickes Stufenheck, streckte sich auf 4,23 Meter und hob sich auf den ersten Blick gründlich vom Käfer ab. Doch bei der Konstruktion hatte sich VW wieder einmal auf den Dauerbrenner verlassen, erklärt der in Dortmund ansässige Verein „Die VW Typ 3 Liebhaber“, der sich als größte Fangemeinschaft rühmt, auf seiner Website: Getreu dem Motto des damaligen Kanzlers Konrad Adenauer galt auch beim Typ 3 die Devise „Keine Experimente“. Zumal alle VW-Werkstätten auf die Maße des Käfers geeicht waren.

Deshalb blieb es im Typ 3 beim Radstand von 2,40 Metern ebenso wie beim Zentralrohr-Plattformrahmen, der Drehstabfederung oder beim Boxermotor im Heck, heißt es bei VW in Wolfsburg. Immerhin wurde der Käfer-Motor ein bisschen aufgebohrt und mit nun 1,5 Litern Hubraum und 33 kW/45 PS für das größere Gewicht gewappnet.

Wie, nüscht drin? Richtig, wie auch im Käfer ist beim VW Typ 3 der Motor hinten. Quelle: Thomas Geiger

Außerdem hatten die Ingenieure den Vierzylinder etwas umgebaut, das Lüfterrad verlegt und ihn damit zum sogenannten Flachboxer gemacht. Dadurch hatten sie Platz für einen zweiten Kofferraum über dem Motor gewonnen. Statt wie der Käfer nur im Bug, bot der 1500er deshalb auch im Heck noch Transportkapazitäten. Spätestens als kurz nach der IAA der Kombi Variant vorgestellt wurde, kamen diese richtig zum Tragen.

6400 Mark für einen neuen Passat

Es blieb auch nicht bei den zwei Modellvarianten, sondern es gab auch die Touring-Limousine TL mit einem schmucken Fließheck, die aber beim Publikum durchfiel und heute bisweilen als „traurige Lösung“ verspottet wird. Ein Cabrio wurde zwar für die Entwicklung aufgebaut, ging aber nie in Serie, sagt VW-Sprecher Stefan Voswinkel. Daneben bildete der 1500er allerdings auch die Basis für den „großen“ Karmann Ghia (Typ 34), der zeitweise das Schwestermodell des viel bekannteren „kleinen“ Ghia (Typ 14) war.

Nur ein Hauch von Frischluft: Schlussendlich entschied sich VW gegen die Produktion des offenen VW 1500 (Typ 3). Laut einer Firmenchronik von Entwickler Karmann entstanden nicht mehr als 16 Exemplare. Quelle: Volkswagen AG

Die Preise lagen damals gut 1000 Mark über denen des Käfers und begannen laut den Typ-3-Liebhabern bei 6400 Mark für das Stufenheck und 6700 Mark für den Kombi. Zwar wurde das Auto im Ausland zum Teil euphorisch gefeiert, doch daheim waren die Reaktionen eher verhalten.

„Zu seinen Bestzeiten war der VW 1500 eigentlich nicht sonderlich beliebt, eher eine Verlegenheitslösung“, so die Typ-3-Liebhaber. „Er war in den Augen seiner Kritiker mehr eine biedere Fahrmaschine ohne jede Raffinesse, die kaum eine besondere Fahrfreude aufkommen ließ.“ Um die Gemüter zu bewegen, habe dem Modell so ziemlich alles gefehlt: „Seine Form war überholt und seine Technik veraltet.“

2,6 Millionen Mal verkauft: Der Typ 3 wird ein voller Erfolg

Dem Absatz tat das allerdings keinen Abbruch: Als zwei Jahre nach der Premiere dann auch noch ein 1500S und später ein 1600er mit je 40 kW/54 PS Leistung erhältlich waren, hatte es der Typ 3 in Deutschland sogar auf Platz vier der Zulassungsstatistik geschafft. So wurden bis zum Produktionsende 1973 mehr als 2,6 Millionen Exemplare gebaut. VW führt den Typ 3 damit als Erfolgsmodell - zumal dabei die vielen Hunderttausend Nachzügler aus der bis in die 1980er Jahre hinein verlängerten Produktion in Brasilien noch gar nicht mitgezählt sind.

Auch wenn das Image des Typ 3 damals nicht das beste war, hat er für VW neben dem Verkaufserfolg noch eine weitere wichtige Bedeutung: Als erstes Modell oberhalb des Käfers hat er den Niedersachsen den Weg in die Mittelklasse geebnet. Das bereitete den Boden für den Passat, der dann tatsächlich zu einem Bestseller geworden ist und genau wie der Käfer-Erbe Golf bis heute Bestand hat. So ordnet der Marktbeobachter Frank Wilke von Classic-Analytics den 1500er in der VW-Historie ein.

VW Typ 3: In einer anderen Liga als der Käfer

Obwohl der Typ 3 aus jedem Blickwinkel an den Käfer erinnert und der Zweitürer gemessen an den damaligen Konkurrenten von Opel oder Ford tatsächlich spürbar weniger Platz bietet, fühlt sich der Fahrer auf Anhieb in einer anderen Liga: Ja, die Pedale sind noch immer stehend montiert, das Lenkrad ist spindeldürr, die Gangwahl ist für Ungeübte eine arge Glücksache, und Herzrasen gibt es bei einem Höchsttempo von 125 km/h nun wirklich nicht. Doch liegt die Limousine viel besser auf der Straße als der Käfer. Und weil der Motor weit hinten unter dem Kofferraumboden montiert ist und nicht unmittelbar und kaum verkleidet hinter der Rückbank, ist vom Boxer kaum etwas zu hören.

Gähnende Leere? Für Sie vielleicht, aber wer Anfang der 1960er vom alten Käfer hier zustieg, wusste gar nicht, wohin er zuerst blicken sollte. Quelle: Thomas Geiger

Zumindest im Stadtverkehr geht der Motorklang unter, und man wähnt sich beinahe in einem Elektroauto. Erst mit zunehmendem Tempo hört man das vertraute Tuckern und freut sich an einem Sound, der selten geworden ist. Und während es im Fond etwas knapp geschnitten ist, fühlt man sich vorne auf weichen Sesseln hinter einem kleinen, aber feinen Armaturenbrett wie ein kleiner König, den das Wirtschaftswunder in der sozialen Hierarchie nach oben gespült hat.

Nicht nur der Käfer ist beliebt: Typ 3 ist ein Geheimtipp für Sammler

Dieses Gefühl des Aufstiegs bietet der Typ 3 auch als Oldtimer, sagt Marktkenner Wilke: „Während den Käfer jeder kennt, ist der 1500er ein eher elitärer Volkswagen und bei den Sammlern ein Exot.“ Wilke spricht vom Mauerblümchen in der VW-Familie, das allenfalls als billiger Teilespender für Käfer oder Bulli gekauft wurde. „Dem Wagen wurde bei seiner Premiere von der heimischen Presse ein schlechtes Image angehängt, das er bis heute kaum abschütteln konnte.“

Was für Fahrzeughistoriker ein Schaden sein mag, sei für Sammler ein Segen: „Als Dauerläufer genauso unverwüstlich wie der Käfer, ist der Typ 3 damit der Geheimtipp unter den VW-Oldtimern und bis heute billig zu haben.“ Und noch einen Vorteil genießen Besitzer des Stufenhecks, hat Wilke beobachtet: Während man im Käfer bei Oldtimertreffen nur einer von vielen ist, umringen Besucher mittlerweile oft den 1500er, weil er so selten geworden ist.

