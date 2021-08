Volkswagen hebt Preise für Neuwagen an

Wolfsburg

Vor rund einem Monat nannte Volkswagen Preisanpassungen für Neuwagen noch die „letzte Konsequenz“, nun ist aus dieser Ultima Ratio Realität geworden: Der VW-Konzern muss auf die weiter steigenden Rohstoffpreise mit höheren Verkaufspreisen reagieren. Ab September werden die Kunden für einen Neuwagen der Konzernmarken also tiefer in die Tasche greifen müssen.

Die Preise für Stahl, Aluminium, Nickel und Kupfer und weitere Rohstoffe befinden sich zum Teil auf Rekordhöhe und dürften in nächster Zeit auch da bleiben. Leere Lager, ein eingeschränktes Angebot und eine anhaltend hohe Nachfrage haben zu einer langfristigen Überstrapazierung der Rohstoffmärkte geführt.

Rohstoffpreise sind durchschnittlich um 30 Prozent gestiegen

Folglich sind die Rohstoffpreise förmlich explodiert. Im Durchschnitt gab es Preissteigerungen um 30 Prozent seit Herbst 2020. Manche Erzeugnisse wie Warmstahl sind seit Jahresbeginn sogar 60 Prozent teurer geworden.

Die Preise für Rohstoffe wie Stahl sind teilweise extrem gestiegen. Quelle: Roland Weihrauch

Volkswagen steuert beispielsweise mit Sicherungsgeschäften und langfristigen Verträgen mit Lieferanten bestmöglich dagegen, um die Auswirkungen auf das Geschäft so gering wie möglich zu halten, teilt ein Sprecher auf Anfrage mit. Bisher ist das auch gut geglückt: Auf das Volumen hat sich die Rohstoffknappheit noch nicht ausgewirkt, hier schlägt sich vielmehr der ebenfalls akute Halbleiter-Mangel wieder. Und auch die Finanzen des Konzerns sind bisher nur in geringem Umfang betroffen. Schließlich legte der Konzern grad erst extrem starke Zahlen vor und fuhr im ersten Halbjahr einen Milliardengewinn ein.

Ab September hebt Volkswagen die Preise an

Und dennoch: Die steigenden Rohstoffpreise können man mit den bewährten Gegenmaßnahmen nun nicht mehr vollständig kompensieren. „Aus diesem Grund werden wir die gestiegenen Kosten teilweise weitergeben müssen“, so der Sprecher.

In welchem Maße, ist bislang noch offen. Spekuliert wird in einigen Medien über eine Preissteigerung von bis zu 1,8 Prozent – abhängig von der Konzernmarke. Bei einem Golf-Basismodell wären das rund 400 Euro, die der Kunde mehr berappen müsste. Für Hybridmodelle könnten die Preise sogar noch ein wenig stärker angehoben werden. Die letzte Preissteigerung ist dabei noch gar nicht so lange her. Bereits im März wurden Autos von Volkswagen um 1,5 Prozent teurer – damals aufgrund höhrer CO2-Bepreisung.

Seine Ziele sieht der Autobauer durch die hohen Rohstoffpreise aber nicht in Gefahr. „Das macht mir keine langfristigen Sorgen. Ich habe 20 Jahre lang im Einkauf gearbeitet und weiß, dass Stahl- und Edelmetallpreise sehr volatil sind. Ich gehe mittelfristig von einer Stabilisierung aus“, sagte Alexander Seitz, Finanzvorstand der Kernmarke, erst kürzlich in einem Interview mit der Börsenzeitung.

