Ein evangelischer Pfarrer muss sich nach abwertenden Äußerungen über Homosexualität seit Freitag in Bremen wegen Volksverhetzung verantworten. Er habe mit seinen Äußerungen zum Hass angestachelt, sagte Staatsanwalt Florian Maß am Freitag zum Prozessauftakt am Amtsgericht. Der Geistliche habe bei einem Eheseminar 2019, das als Audiodatei auch auf Youtube eingestellt wurde, unter anderem von „Genderdreck“ und einer „Homo-Lobby“ gesprochen, die teuflisch und satanisch sei.

Der Verteidiger von Pastor Olaf Latzel übte dagegen massive Kritik an der Staatsanwaltschaft, die bewusst mit falschen Informationen Stimmung gegen seinen Mandaten gemacht habe. Entgegen einer Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft vom 2. Juli habe Latzel nie Menschen als Genderdreck und Homosexuelle auch nie generalisierend als Verbrecher bezeichnet. Die über eineinhalbstündige Audiodatei wurde in der Verhandlung abgespielt.

Zitate zeugen von Hass

Dort referiert der Pfarrer die bibeltheologische Auslegung der Ehe und spricht dabei auch über die Gefahren für die Ehe. In diesem Zusammenhang sagt er, dass der „ganze Genderdreck eine Art Angriff auf Gottes Schöpferordnung“ sei. Zudem: „Überall laufen diese Verbrecher rum vom CSD (Christoper Street Day), feiern Parties und am Rathaus hängt die Regenbogenfarbe. Das sind bewusst anti-christliche Dinge, mit denen die Ehe torpediert wird.“

Latzels Anwalt betonte weiter, dass nicht sein Mandant die Datei ins Internet gestellt habe, sondern ein Gemeindemitglied. Das Eheseminar sei nicht zur Veröffentlichung bestimmt gewesen. Den rund 30 anwesenden Ehepaaren hatte Latzel am 19. Oktober 2019 gesagt: „Das bleibt alles hier und wird nicht rausgehauen über den Äther und nicht übertragen.“

