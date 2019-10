Niedersachsen: Virtuelle Währungen im Visier der Fahnder

Hannover

Im Internet sind die Möglichkeiten unbegrenzt –Informationsquellen, Einkaufsmöglichkeiten, Jobbörsen, Datingportale. Doch neben diesen Aspekten birgt das Web auch eine Menge Schattenseiten. Immer häufiger wird es zum Schauplatz von Internetkriminalität.

Cyberangriffe, Drogen- und Kinderpornohandel im Darknet, betrügerische Mails und Geldwäsche – die Delikte sind nicht neu. Doch immer öfter kommt dabei ein bestimmtes Zahlungsmittel zum Einsatz: virtuelle Währungen wie Bitcoins. Denn die Kryptowährung ermöglicht es Kriminellen, nahezu anonym ihre illegalen Geschäfte abzuwickeln. Niedersachsens Strafverfolger schauen bei dem digitalen Zahlungsmittel deswegen immer gründlicher hin.

Das sind Bitcoins Der Bitcoin ist die führende Währung im Internet. Anders als Bargeld ist der Bitcoin nicht von Landesgrenzen und Währungen abhängig. Das virtuelle Zahlungsmittel hat weltweit den gleichen Kurs. Doch der ist nicht immer gleich, sondern wird von Angebot und Nachfrage bestimmt. Ein Bitcoin ist so beispielsweise am 2. Oktober 2019 genau 7.541,11 Euro wert. Der Bitcoin wird anders als Bargeld nicht immer materiell verkörpert. Die Weitergabe des Zahlungsmittels kann über Dateien, Datenträger, aber auch über Ausdrucke erfolgen. Nicht die einzige Besonderheit der virtuellen Währung: Sie ist nicht kopierbar und vermerkt den Eigentümer kryptografisch auf dem entsprechenden Dokument. Dies macht es möglich, dass nur der Eigentümer die Währung weitergeben kann. Bitcoins können inzwischen auch bei gewöhnlichen Einkaufsportalen und Onlinen-Lieferservices eingelöst werden. In Süddeutschland gibt es sogar Bitcoin-Automaten. Die machen es möglich, die Währung in Bargeld zu tauschen.

Justizministerin Barbara Havliza ( CDU) macht deutlich: „Cyberangriffe auf Krankenhäuser oder Verwaltungen sind eine reale Bedrohung für uns alle. Auch bei dieser Form der Kriminalität geht es am Ende fast immer um Geld.“ Anders als früher, werden die Lösegeldforderungen nun aber häufig in Bitcoin abgewickelt. „Umso wichtiger ist es, dass die niedersächsischen Staatsanwaltschaften über Strukturen verfügen, Kryptowährungen zu beschlagnahmen und zu verwerten. Damit treffen wir Cyberkriminelle dort, wo es weh tut: beim Geld.“

Beschlagnahmte Bitcoins spülen Land Geld in die Kassen

In Niedersachsen haben sich deswegen drei Gerichtsstandorte auf Kryptowährungen spezialisiert. In Göttingen, Verden und Osnabrück wurden Zentralstellen für Cyberkriminalität eingerichtet. Dadurch gibt es zumindest einen positiven Trend bei den Ermittlungserfolgen: Bis zum 30. August hat man über die Beschlagnahmung von Bitcoins umgerechnet 650.000 Euro eingenommen. Zum Vergleich: In der Zeit von 2010 bis 2018 waren es lediglich 410.000 Euro. Insgesamt sind der Landeskasse aus Straverfolgungen bis zum Juli rund drei Millionen Euro zugeflossen.

Und auch die Zahl der Verfahren im Land nimmt zu. 2018 und 2019 gab es insgesamt sieben Prozesse, in denen virtuelle Währungen sichergestellt wurden.

Doch die Sicherstellung des Geldes macht es noch lange nicht möglich, alle Beteiligten der Straftat zu identifizieren. Frank Lange, Oberstaatsanwalt am Landgericht Verden, weiß: „Weil sich ein Bitcoin in viele Einzelteile aufspalten lässt, ist die Historie der Eigentümer oft schwer nachvollziehbar.“ Dies macht es vor allem bei Hacker-Angriffen schwer, den Täter zu identifizieren und erfordert eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Behörden über die Ländergrenzen hinaus.

Bitcoin-Forderungen auch in Niedersachsen

In Niedersachsen sind solche Hacker-Angriffe mit Bitcoin-Forderungen nicht selten. Erst kürzlich wurden die Server der Verwaltung in Neustadt lahmgelegt, die Lösegeldforderung wurde in der Kryptowährung gestellt. Und auch der Heise-Verlag wurde Opfer. „Wir müssen damit rechnen, dass solche Delikte zunehmen“, ist Lange überzeugt.

Vor allem, wenn die virtuellen Währungen weiter Zulauf bekommen und alltäglicher werden. Zum Beispiel dann, wenn Facebook –wie angekündigt – 2020 sein eigenes Zahlungsmittel „Libra“ auf den Markt bringt.

Justizministerin Havliza ist deswegen überzeugt, dass es langfristig darauf hinauslaufen werde, dass an den Gerichten eigene Kammern für Internetkriminalität eingerichtet werden. „Es kann nicht sein, dass die Gerichte weniger wissen als die Täter.“ Zudem müsse auch das Strafrecht an die aufkommenden kriminellen Gefahren im Internet angepasst werden. Einzelne Tatbestände seien noch aus einer Zeit, in der das Internet noch nicht einmal existierte.

Von Mandy Sarti